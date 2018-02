La Berlinale premia a las voces de la mujer Adina Pintilie sostiene su premio a la mejor película. / Stefanie LOOS (AFP) El Premio del Público para el Mejor Documental fue a parar a 'El silencio de los otros', producido por el cineasta Pedro Almodóvar COLPISA / AFP Berlín (Alemania) Sábado, 24 febrero 2018, 21:44

La película 'Touch me not', una exploración sobre el sexo y la intimidad dirigida por la rumana Adina Pintilie, ganó este sábado el Oso de Oro de la Berlinale, en un palmarés marcadamente femenino y en el que Paraguay fue recompensado por partida doble.

'Touch me not' es un largometraje a medio camino entre la ficción y el documental, basado en unos personajes que buscan penetrar en la intimidad de maneras inesperadas. "Queremos abrir en el mundo el diálogo propuesto en el filme", dijo la directora, de 38 años.

De las cuatro mujeres directoras en liza sobre 19 películas, dos fueron recompensadas con los mayores galardones, ya que la polonesa Malgorzata Szumowska recibió el Gran Premio del Jurado por 'Twarz'. "Estoy feliz de ser una mujer directora", dijo Szumowska, cuyo filme trata sobre un hombre desfigurado tras sufrir un grave accidente. "Creo que esta semana (de Festival) lo demostró por los filmes realizados por mujeres formidables sobre mujeres formidables: replicamos y creo que está muy bien así", dijo el director de la Berlinale, Dieter Kosslick, tras un certamen marcado por la campaña #MeToo sobre el acoso y los abusos sexuales.

'Las herederas', del paraguayo Marcelo Martinessi, una obra feminista en la que apenas aparecen hombres, recibió el Oso de Plata a la Mejor Actriz (Ana Brun) y el Oso de Plata Alfred Bauer, como película que abre nuevas perspectivas. La cinta, que retrata a una mujer homosexual burguesa ya entrada en años que busca un nuevo comienzo, hizo así historia, puesto que se trata de la ópera prima del director y el primer filme de Paraguay en la máxima competición de la Berlinale. "Vivimos en una sociedad conservadora y si estamos abriendo las mentes y abriendo puertas en Paraguay, entonces este filme aportará mucho", dijo Martinessi.

La cinta explora el universo femenino a través de Chela (Ana Brun), que vive con su pareja Chiqui, con quien ya apenas comparte nada. Cuando Chiqui es encarcelada debido a las deudas económicas de ambas, Chela lo vivirá como una liberación que le permitirá reencontrarse a sí misma.

Emocionada, Ana Brun, abogada de profesión y que hasta ahora había actuado esencialmente en el teatro, dedicó el premio "a todas las mujeres en (su) país que luchan".

La segunda película latinoamericana en liza, 'Museo', del mexicano Alonso Ruizpalacios, con Gael García Bernal, también se alzó con un premio: el Oso de Plata al mejor guión. Ruizpalacios, cuya película hace revivir el espectacular robo en el Museo de Antropología de México perpetrado en 1985 por dos estudiantes de veterinaria, dedicó el premio a "todos los mexicanos".

Ruizpalacios recordó que el hurto se produjo poco después del catastrófico sismo que dejó unos 10.000 muertos en México y que 32 años después, se produjo un nuevo temblor. "En estas situaciones, los mexicanos demostramos de lo que somos capaces", dijo.

Wes Anderson ganó el Oso de Plata al mejor director por 'La isla de los perros', una de las favoritas de la crítica, y el francés Anthony Bajon la recompensa al mejor actor por su actuación en 'La Prière'.

En la sección Paranoma, la segunda en importancia del festival, el Premio del Público para el Mejor Documental fue a parar a 'El silencio de los otros', producido por el cineasta Pedro Almodóvar. Rodada durante seis años, la cinta - que se llevó asimismo el Premio de la Paz - acompaña a las víctimas de los crímenes cometidos durante el franquismo en su lucha porque se enjuicie a los culpables y se abran las fosas comunes en España.

En esa categoría, el tercer premio fue atribuido a 'El Proceso', el documental con el que la brasileña Maria Augusta Ramos muestra los entresijos del impeachment de la presidenta Dilma Rousseff en 2016, tal y como lo vivió su defensa.

La siguiente es la lista de los galardones oficiales, más los concedidos por los jurados independientes a películas de España y América Latina:

Oso de Oro a la mejor película: "Touch me not", de Adina Pintilie (Rumanía, Alemania, República Checa, Bulgaria, Francia)

Oso de Plata - Gran Premio del Jurado: "Twarz" (Mug), de Malgorzata Szumowska (Polonia)

Oso de Plata - Premio Alfred Bauer: "Las herederas", de Marcelo Martinessi (Paraguay, Uruguay, Brasil, Noruega, Francia).

Oso de Plata a la mejor dirección: Wes Anderson, por "Isle of Dogs" (Reino Unido, Alemania)

Oso de Plata a la mejor actriz: Ana Brun, por "Las herederas" (Paraguay, Uruguay, Brasil, Noruega, Francia).

Oso de Plata al mejor actor: Anthony Bajon, por "La Prière" (Francia)

Premio a la mejor ópera prima: "Touch me not", de Adina Pintilie (Rumanía, Alemania, República Checa, Bulgaria, Francia)

Oso de Plata al mejor guión: "Museo", de Alonso Ruizpalacios (México)

Oso de Plata a la mejor aportación artística: "Dovlatov", de Alexey German (Rusia, Polonia, Serbia)

Oso de Oro al mejor cortometraje: "The Men Behind the Wall", de Ines Moldavsky (Israel)

Jurados independientes:

Premio de la Crítica Internacional Fipresci, sección a competición: "Las Herederas", de Marcelo Martinessi (Paraguay)

Premio de la Paz Fundación Heinrich Böll: "El silencio de los otros", de Almudena Carracedo y Robert Bahar (España)

Premio Amnistía Internacional: "Zentralflughafen THF", de Karim Aïnouz (Brasil, Alemania, Francia)

Premio de la Audiencia, sección Panorama: "El silencio de los otros", de Almudena Carracedo y Robert Bahar (España)

Premio del Jurado Ecuménico, sección Forum: "Teatro de guerra", de Lola Arias (Argentina)

Premio Teddy al mejor largometraje de cine LGTB: "Tinta bruta", de Marcio Reolon y Filipe Matzembacher (Brasil)

Premio Teddy al mejor documental de cine LGTB: "Bixa Travesty", de Claudia Priscilla y Kiko Goifman (Brasil)

Premio Teddy a los nuevos talentos: "Retablo", de Álvaro Delgado Aparicio (Perú)

Premio de la Confederación Internacional de Cine de Arte y Ensayo (CICAE), sección Panorama: "Tinta bruta", de Marcio Reolon y Filipe Matzembacher (Brasil)

Premio de la Confederación Internacional de Cine de Arte y Ensayo (CICAE), sección Forum: "Teatro de guerra", de Lola Arias (Argentina)

Premio Caligari: "La casa lobo", de Cristóbal León y Joaquín Cociña (Chile)

Mención especial de la sección Generation Kplus al cine juvenil: "Retablo", de Álvaro Delgado Aparicio (Perú).