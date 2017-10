Llega la esperada 'Blade Runner 2049', con las españolas 'Toc Toc' y 'Morir'

Kate Winslet e Idris Elba, juntos en 'La montaña entre nosotros'

Abandonados a su suerte después de un trágico accidente aéreo, dos desconocidos deben establecer una relación para sobrevivir a la desatada furia de los elementos en una remota montaña cubierta de nieve, pero cuando se dan cuenta de que no les va a llegar ayuda alguna, emprenden un aterrador viaje a través de las cumbres.

Kate Winslet e Idris Elba se alentarán mutuamente para soportar las dificultades, que darán origen a una inesperada atracción, en 'La montaña entre nosotros', un drama dirigido por el palestino-israelí Hany Abu-Assad. Completan el reparto Beau Bridges ('Masters of Sex') y Dermot Mulroney ('Mozart in the Jungle').