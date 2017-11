Jaume Balagueró busca a su 'Musa' en Dublín Balagueró, en una cafetería de Bilbao. / Mireya López El director de la saga 'REC' y 'Mientras duermes' vuelve al 'thriller' en su nueva cinta, con Leonor Watling y Manuela Vellés JAVIER DE IRUARRIZAGA Madrid Lunes, 6 noviembre 2017, 23:10

El director de la saga 'REC' y 'Mientras duermes' regresa a los 'thrillers' oscuros y sobrenaturales con 'Musa'. Jaume Balagueró estrena este viernes su nueva cinta, con un reparto internacional en el que figuran Elliot Cowan, Franka Potente, Ana Ularu, Joanne Whalley y Christopher Lloyd, además de las actrices españolas Manuela Vellés y Leonor Watling. Balagueró y su compañero Fernando Navarro han escrito el guión de la película a partir del 'best-seller' 'La dama número 13', de José Carlos Somoza.

La trama se desarrolla bajo el velo oscuro y sombrío de un Dublín tétrico. En la capital irlandesa, un profesor universitario de literatura (Cowan) tendrá que lidiar con unas musas que nada tienen que ver con las figuras mitológicas que inspiran poemas. Aquí, se convierten en malignas, poderosas y crueles brujas.

«La película no está preparada para provocar miedo ni para asustar, aunque a ratos lo logre. Pretende, sobre todo, conseguir suspenso y que el espectador se pregunte '¿qué es eso?' y vaya encontrando poco a poco las respuestas a los enigmas», apunta Balagueró.

A Leonor Watling le sedujeron las subtramas que subyacen en 'Musa', en la que conviven el ocultismo, el romance, una gran tragedia y la emoción. La actriz madrileña interpreta a una mujer asesinada que se aparece en sueños al protagonista. «Yo veo una película de terror cada diez años y el miedo me dura todo ese tiempo. Tanto es así que el guión lo tuve que leer de día, de noche no me atrevía», sonríe Watling.

Su compañera de reparto, Manuela Vellés, encarna a Beatriz, la alumna y amante del personaje principal. A su juicio, la película juega con el espectador «para intentar engañarlo constantemente, generando con ello un estado de tensión».

En ese juego de engaños, Balagueró ha demostrado sobradamente que es un experto que sabe administrar las dosis de susto para estimular los sentidos de sus seguidores. Cree el director leridano que el terror en el cine tiene un sentido «lúdico y catárquico». «Lo puedes pasar fatal en una película, pero en el fondo siempre tienes la tranquilidad de saber que estás disfrutando. Una película puede ser atroz a ratos, con emociones que son muy duras o intensas, pero siempre existe una diferencia muy clara entre el miedo real y el miedo en la ficción», subraya.

«Yo no creo en lo sobrenatural, soy muy racional, pero la fantasía es algo que me fascina desde que soy un niño. Me encantaría que me sucediera algo fuera de lo normal que me hiciese replantearme todos mis principios, pero al final pienso que todo tiene una explicación científica», cuenta el responsable de 'REC', una película que con apenas dos millones de euros de presupuesto recaudó casi 30 en 2007 y cuya segunda parte también logró un gran éxito en taquilla, con 17 millones. ¿Sigue sintiendo la presión de estar a la altura de aquellas dos cintas? «Con el tiempo, aprendes que muchas cosas no dependen de ti, sino de mil factores», destaca Balagueró, que cree que el 'thriller' «es el género que mejor explica el convulso y violento mundo de hoy en día».