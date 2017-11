'El Guardaespaldas' cumple 25 años Un musical y la reedición de la banda sonora más vendida de todos los tiempos conmemoran el aniversario de la película protagonizada en 1992 por Whitney Houston y Kevin Costner SONIA QUINTANA Jueves, 30 noviembre 2017, 21:16

Su banda sonora es la más vendida de todos los tiempos y el cuarto álbum con más éxito comercial de la historia, tras ‘Thriller’, de Michael Jackson; ‘Back in Black’, de ACDC; y de ‘The Dark Side of The Moon’, de Pink Floyd. Impulsada, sin duda, por la impresionante versión que la cantante Whitney Houston hizo del tema ‘I Will Always Love You’, de Dolly Parton, el disco de ‘El guardaespaldas’ ganó también el Grammy al Álbum del Año, la categoría más prestigiosa de estos galardones. 19 discos de platino y más de 48 millones de copias vendidas en todo el mundo (más de un millón en una sola semana). La carta de presentación de ‘The Bodyguard: Original Soundtrack Album’ es abrumadora, por lo que Legacy Recordings, en colaboración con The Estate of Whitney E. Houston, no ha dudado en reeditar este álbum con motivo del aniversario de la película, que ayer hizo 25 años de su estreno en la gran pantalla.

‘Whitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard’ es el título del nuevo disco que incluye, entre otras joyas, una mezcla alternativa de ‘I Will Always Love You’, con una introducción hablada de Whitney Houston en el papel de Rachel Marron; una versión a capela de ‘Jesus Loves Me’, que ha permanecido inédita hasta la fecha; y una grabación de ‘Run To You’ realizada durante la gira ‘The Bodyguard World Tour 1993-1995’, pocas veces interpretada por la cantante estadonidense. También se incluyen versiones en directo y de la película de ‘I Have Nothing’ y ‘Queen of The Night’, entre otras.

Escrita para Diana Ross

Dirigida por el británico Mick Jackson y escrita, a finales de los sesenta, por Lawrence Kasdan (‘Star Wars: El Imperio Contraataca’, ‘Indiana Jones: En busca del arca perdida’, ‘Silverado’) para que la protagonizaran Steve McQueen y la cantante Diana Ross, ‘El guardaespaldas’ supuso el debut como actriz de Whitney Houston. Su ‘alter ego’ sobre el escenario del Teatro Coliseum de la Gran Vía madrileña también se ha estrenado como intérprete en el musical con el que Stage Entertainment rinde tributo a una de las películas más famosas de los noventa. ‘El guardaespaldas’ fue en 1992 el segundo filme más taquillero del año en todo el mundo, con una recaudación de 441 millones de dólares. «No he visto la película. No quería copiar el personaje. Para mí este papel es un regalo. Crecí escuchando las canciones de Whitney Houston y me sabía sus temas de memoria. Me siento feliz», confiesa Fela Domínguez, la cantante mexicana que interpreta a Rachel Marron en ‘El guardaespaldas. El musical’.

La réplica a la diva de la música en esta historia romántica que ha trascendido generaciones se la da un antiguo agente del Servicio Secreto, reconvertido en guardaespaldas, interpretado en la película por Kevin Costner y en el musical por los actores Iván Sánchez y Maxi Iglesias, que alternan el papel de Frank Farmer en las diferentes funciones. «Cuando me ofrecieron el papel pensé que era una broma. ¿Un musical, yo? Pero ‘El guardaespaldas’ es mucho más que un musical. La gente viene al teatro esperando encontrarse la historia de la película; y lo que se encuentra es un concierto brutal, como el de cualquier diva del pop de ahora mismo, con la historia de ‘El guardaespaldas’», cuenta Iván Sánchez, conocido por su papel de médico del Samur en ‘Hospital Central’ (Telecinco).

Un musical sin gira

Con tres millones de euros de presupuesto, ‘El guardaespaldas. El musical’ conserva la partitura original de la versión musical que se estrenó en el Teatro Adelphi de Londres en diciembre de 2012 (casi un año después de la muerte de Whitney Houston) y que en España sólo podrá verse en el Teatro Coliseum de Madrid. «Este musical, al contrario que otros como ‘La Bella y la Bestia’, ‘Cabaret’, ‘Mamma Mia’ o ‘Chicago’, no saldrá de gira por España. Es nuestro montaje escénico más grande hasta el momento», apuntan desde Stage Entertainment. La producción mantiene en inglés los temazos que interpreta Whitney Houston en la película, y que Fela Domínguez defiende cada noche con maestría en directo en el teatro madrileño. Desde el archiconocido ‘I Will Always Love You’ (considerada una de las mejores canciones de todos los tiempos) a ‘I’m Every Woman’ (el primer éxito de Chaka Khan en solitario), pasando por ‘I Wanna Dance with Somebody’ (tema con el que Whitney Houston ganó el Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina en su 30 edición) o ‘I have nothing’ (nominada como Mejor Canción Escrita para una Película o la Televisión en los Grammy de 1994). «Un gran acierto no haber traducido las canciones», coinciden sus progagonistas.

Un leonés sobre el escenario

Damaris Martínez como Nicki Marron, Armando Buika como Bill Devaney, Dani Tatay como el acosador, Juan Bey como Sy Spector, Javier Martínez como Ray Court y el leonés Alberto Cañas como Tony Scibelli completan el elenco de este musical, con libreto de Alexander Dinelaris, dirección de Carline Brouwer., coreografía de Kim Duddy y diseño de vestuario de Cocky van Huijkelom, entre otros. 30 actores, un equipo técnico compuesto por más de 40 personas, 80 pelucas... En esta, su primera versión en castellano, la traducción del libreto ha corrido a cargo del dramaturgo Alberto Conejero, Premio Max al Mejor Autor de Teatro en 2016.​

Ya se sabe que las escenas más icónicas del cine lo son en parte gracias a su música. En ‘El Guardaespaldas’ es difícil quedarse con un sólo tema. El musical lo pone de manifiesto y el mundo lleva 25 años bailando a su ritmo. ¡Por otros 25 años más! ‘I Wanna Dance...’.