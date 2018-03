Gonzalo Suárez: «Se hacen grandes películas pero se ha perdido el cine de autor» Gonzalo Suárez, junto a Emiliano Allende. / El Norte El octogenario director de cine recibe el máximo galardón de la Semana de Cine de Medina del Campo, y reivindica la importancia de los cortometrajes y su difusión PATRICIA GONZÁLEZ Medina del Campo Jueves, 15 marzo 2018, 21:58

A pesar de que no fue al colegio hasta los diez años por la guerra y la postguerra, su padre, catedrático de francés, se encargó de que su imaginación nunca dejará de volar a través de la gran biblioteca que poseía. Sumergido en palabras, que le han servido para plantar la semilla de una veintena de novelas y una treintena de películas, el director y escritor, Gonzalo Suárez (Oviedo, 1934), uno de los máximos exponentes de la escuela de Barcelona ha recibido el máximo galardón de la Semana de Cine de Medina del Campo, lugar en el que reivindicó el papel del cortometraje- «el cortometraje es un ejercicio extraordinario ya que al igual que los relatos cortos deberían ser más difundidos por lo que en cierto modo desde aquí quiero reivindicarlos»- y aseguró con cierto aire de pesimismo que «no veo mucha esperanza en el cine en general. Se hacen grandes películas pero se ha perdido el cine de autor y el espectador ha perdido la inocencia».

Bajo la consigna de el lápiz es como la cámara y el papel como la pantalla en blanco, este ingeniero de las letras, calificado por su gran amigo, Julio Cortázar, como «una mariposa que se niega a dejarse clavar en el cartón de las bibliografías y catálogos» mostró su lado más íntimo al asegurar sentirse muy «contento y alagado» de recibir este galardón en una industria en la que «no me llaman ya que el cine que yo quiero hacer está en desuso. Me encuentro extraño y la vida es rara pero no renuncio hacer lo que me gusta hacer» tal es así que bajo su aire de hombre universal de las letras esbozó algunas líneas sobre el «proyecto» en el que está trabajando desde hace algún tiempo –«cuando hago una película sólo pienso en hacerla de persona a persona»- junto al dibujante catalán, Pablo Auladell. «No quiero desvelar mucho pero será un proyecto sorprendente», aseguró el asturiano al que también le encantaría hacer una película de exteriores. El proyecto con Auladell se denomina 'El sueño de la Malinche' y estaría basado en la conquista de México.

Realidad virtual

En la década de los años 50 el creador de 'El extraño caso del doctor Fausto' (1969), 'Aoom' (1970), 'Epílogo' (1984), 'El detective y la muerte' (1994) y 'Oviedo Express' (2007) encaminó sus pasos hacía el periodismo deportivo y bajo el seudónimo de Martín Girad, realizaba informes sobre los partidos de fútbol, etapa que recordó con emoción al igual que las entrevistas a grandes artistas de la época como Buñuel y Dalí. A pesar de ser una apasionado del deporte rey, Suárez confesó que «nunca volveré a un campo de fútbol ya que el público es odioso y además peligrosamente exacerbado».

«La realidad virtual es la novela. Sigo creyendo que la literatura es el germen de todo (haciendo referencia a su producción cinematográfica) y también la imaginación», aseguró el que fuera galardonado en 1991 con el Premio Nacional de Cinematografía, para señalar a continuación que «renuncié hacer grandes e importantes películas por proyectos como La Colmena».

En su dilatada carrera, además de cortometrajes y películas, también destacan anuncios de televisión de agua mineral, cajas de ahorro y pasta, obras teatrales, pequeños pinitos como actor y series. En este sentido Suárez aseguró que «las series españolas no las veo mucho, pero por ejemplo veo series danesas en las que los actores son extraordinarios al igual que las series inglesas que son soberbias. Muchas series superan al cine y equivalen a una novela».

Con una carrera calificada por los críticos como «única, irrepetible e individual» y descrito por muchos expertos en el séptimo arte como «un intelectual marcado por la búsqueda de la aventura y por la exploración de las preocupaciones existenciales y estéticas del ser humano» este creador en todas las facetas de su vida aseguró antes de recibir el Roel de Honor que «el cine no consiguió cambiarme».