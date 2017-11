El genio de 'Aladdín' no se parecía nada al que conocemos No hay un genio tan genial ni tal azul, aunque no siempre fue así EL NORTE Valladolid Jueves, 30 noviembre 2017, 08:47

El genio de 'Aladdín' en la película de Disney es azul. Parece una característica intrínseca al personaje pero la verdad es que no siempre el personaje más destacado de la película fue de ese color.

Jonathan Freeman, el actor que puso voz a Jaffar hace ya 25 años -vamos a correr un tupido velo sobre el paso del tiempo y nuestras infancias- cuenta en una entrevista con Oh my Disney publicada el 25 de noviembre una de sus frases en el estudio. «Me había olvidado pero recientemente vi una grabación de mí trabajando en el estudio haciendo una escena en la que hablaba de 'Tú, gran y verde bobo' o algo así». Y continúa: «Y se ve a Ron Clements (el director) apareciendo en el plano sigilosamente, me toca y me dice: 'Por cierto, ya no es verde, ahora es azul», rememora.

En ningún momento hace referencia al por qué cambió de color el genio pero durante la entrevista se pueden ver dos bocetos y no solo es el verde es que el genio tiene más bien poco que ver con lo que finalmente se vio en pantalla.