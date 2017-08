Un final increíble para la princesa Leia John Boyega, Finn en Star Wars, ha confirmado que Carrie Fisher aparecerá por última vez en el Episodio VIII con una despedida sorprendente JAVIER AYUSO SANTAMARÍA Miércoles, 2 agosto 2017, 18:47

La muerte de Carrie Fisher el pasado diciembre dejó una gran agujero en el mundo del espectáculo y por supuesto, en el set de rodaje de Star Wars. «Era un sentimiento extraño. Sentía como que todo el mundo en el rodaje guardábamos silencio, trabajamos muy de cerca en esta película», aseguró John Boyega.

El actor ha confirmado en una entrevista a ABC News que Leia Organa no estará en el episodio IX de la saga. Además, ha asegurado que no se hará con ella un reconstrucción digital como se hizo en 'Rogue One'en 'Los Últimos Jedi'. En la misma entrevista el actor ha asegurado: «Esta película se despide de ella de una manera muy, muy increíble. Ella continúa viva en esta franquicia. Eso es lo más bonito de esto: ella vivirá para siempre en este sentido».

Las palabras de Finn en 'Star Wars' dejan entrever el desenlace final de Leia en esta saga de películas. Su forma de acabar en esta galaxia muy, muy lejana será recordada por los fans y además será un homenaje a título póstumo en el filme.

Novedades del Episodio IX

Carrie y Leia regresarán este diciembre, la última vez que se podrá ver a la princesa guerrera en un estreno. Con el estreno fijado el 15 de diciembre y con las expectativas de los fans por las nubes, toca pensar en el episodio IX. Carrie Fisher no estará, confirmado; pero hay novedades.

La franquicia de George Lucas ha decidido sumar al equipo de guionistas a Jack Thorne (conocido por trabajar en 'Skins','This Is England' y 'la obra de teatro Harry Potter y el legado maldito'). La función de Thorne, según la web The Hollywood Reporte, será reescribir el primer borrador de guion del último episodio. Según la misma web, el motivo por el que Disney y Lucasfilm han contratado a Thorne es que el argumento necesitaba una nueva visión. Parece que el borrador de la trama realizado por Derek Connolly y por el futuro director de la película, Colin Trevorrow, no ha satisfecho las expectativas y necesita a un guionista de garantía.