Depardieu: «Los franceses son tristes como la muerte» Depardieu, durante un almuerzo. / JOHN MACDOUGALL (Afp) «Cuando vengo aquí no salgo de casa porque no quiero salir y presenciar el desastre», asegura el actor EFE París (Francia) Sábado, 21 octubre 2017, 07:20

Gérard Depardieu, uno de los actores franceses más célebres, aclaró que no fue una subida de impuestos la que le llevó a abandonar en 2013 su país natal por Rusia, sino el carácter triste de sus compatriotas. "Los que no soporto más, y es lo que realmente me fastidia, es que los franceses son tristes como la muerte", dijo en una entrevista publicada en la web de Figaro.

El polémico actor, que también tiene nacionalidad rusa, aseveró que Francia es "muy buen país", pero aclaró que sus habitantes "están perdidos". "Cuando vengo aquí, no salgo de casa, estoy con mis libros, porque no quiero salir y presenciar el desastre", dijo.

Depardieu, nacido hace 68 años en Châteauroux (centro de Francia), es conocido por el gran público por filmes como 'Cyrano de Bergerac' (1990) y varias películas basadas en los tebeos de 'Astérix y Obéli'x (1999-2012).