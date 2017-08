Daniel Craig protagonizará otras dos películas de James Bond Sam Mendes (i) dirige a Craig en 'Skyfall'. El actor británico claudica, seducido por una fortuna, tras decir que se cortaría las venas antes de encarnar de nuevo al famoso espía DANIEL ROLDÁN Madrid Viernes, 11 agosto 2017, 08:53

Daniel Craig volverá a ser James Bond, si las negociaciones de última hora no lo impiden. Una decisión que el actor de Chester ha tomado tras prometerle los productores la desorbitada cifra de dinero que solicitaba para ponerse el esmoquin por quinta vez. Esa era una de las principales exigencias de Craig, que también había dicho que preferiría «cortarse las venas» antes de volver a encarnar al espía más famoso de la historia. Pero Craig ha reculado. Según señala el periódico 'The Sun', el granito de arena que ha provocado su cambio de decisión -además de la jugosa compensación económica- es la opción de no contar con Sam Mendes como capitán de una de las franquicias más rentables.

La relación entre Craig y el director de 'Skyfall' y 'Spectre', las dos últimas entregas de la saga Bond, se fue enfriando hasta que se congeló, según el rotativo británico. Una falta de empatía que no se traslució en el trabajo ni en las promociones posteriores de las dos taquilleras películas que juntas lograron recaudar cerca de 1.700 millones de euros por todo el planeta.

La primera de las dos nuevas películas se estrenará en 2019 y todavía no tiene un título oficial, aunque se especula con 'Shatterhand'. De cumplir con estos proyectos, Craig empataría con un icono de la saga, Sean Connery, como los segundos actores con más películas en la piel de Bond. En lo alto del podio y en solitario está Roger Moore, con siete trabajos. Ahora solo falta elegir el director de la producción. Uno de los mejor situados es Denis Villeneuve, que a final de año estrena 'Blade Runner 2049'.