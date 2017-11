'La batalla de los sexos', 'Pokémon' y 'Saura(s)' en una atípica semana

'RAPHAEL, THE LORD OF THE ART', VIDA Y OBRA DE RAPHAEL SANZIO

Los historiadores del arte Antonio Paolucci, Vincenzo Farinella y Antonio Natali asesoraron al realizador Luca Viotto y la guionista Laura Allievi para crear 'Raphael, the Lord of the Art', una cinta que recorre, en 20 localizaciones y valiéndose de 30 piezas de arte, los momentos más significativos de la vida y obra de Raphael Sanzio.