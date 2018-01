'El autor' y 'La librería', premio Forqué a la mejor película 01:26 La directora Isabel Coixet es felicitada por Cayetana Guillén Cuervo. / Efe | Europa Press Es la primera vez en las 23 ediciones de estos premios que conceden anualmente los productores de cine agrupados en EGEDA, la entidad de gestión de derechos audiovisuales, que dos películas comparten el galardón principal EFE Zaragoza Domingo, 14 enero 2018, 12:12

'La librería', dirigida por Isabel Coixet, y 'El autor' de Manuel Martín Cuenca, han sido elegidas hoy 'ex aequo' ganadoras del Premio Forqué al mejor largometraje de ficción en una gala celebrada en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

Es la primera vez en las 23 ediciones de estos premios que conceden anualmente los productores de cine agrupados en EGEDA, la entidad de gestión de derechos audiovisuales, que dos películas comparten el galardón principal, al obtener el mismo número de votos. Las otras candidatas eran 'Handia', de Jon Garaño y Aitor Arregi, 'Verano 1993' de Carla Simón y 'Abracadabra' de Pablo Berger.

Los equipos de ambos filmes ganadores han subido al escenario a recoger el premio, aunque sólo había una estatuilla preparada. Martín Cuenca no pudo asistir a la ceremonia porque está rodando en Miami, mientras que Coixet aseguró que su película ha tenido que superar 'muchos palos en las ruedas' en el extranjero para salir adelante.

Para el protagonista de 'El autor', Javier Gutiérrez, ha sido además el premio a la mejor interpretación masculina, y el de mejor actriz se lo ha llevado Nathalie Poza por 'No sé decir adiós', ópera prima de Lino Escalera. Gutiérrez ya se llevó hace dos años el Forqué y el Goya por su policía de 'La isla mínima' y esta vez se mete en la piel de un tipo normal obsesionado con escribir una novela y dispuesto a todo para conseguirlo. El origen de 'El autor' es precisamente una novela corta de Javier Cercas titulada 'El móvil'.

Poza se ha impuesto en la categoría de mejor actriz interpretando a la hija de Juan Diego, una mujer áspera y difícil, en 'No sé decir adiós', una película que aborda los códigos de comunicación familiares y la dificultad de aceptar la enfermedad y la muerte. "Es una película sobre la muerte pero también sobre el amor entre padres e hijos", ha señalado la actriz, que ha dedicado el galardón a su progenitor en la ficción, nominado en la categoría de mejor actor.

'Muchos hijos, un mono y un castillo', la película de Gustavo Salmerón protagonizada por su madre, Julia, que ha sido una de las sorpresas de la temporada, se ha alzado con el premio al mejor documental. Madre e hijo han subido juntos al escenario a recoger la estatuilla, y después se les ha unido el resto de la familia, aunque la que ha acaparado el protagonismo ha sido Julia Salmerón que con su gracia y su 'sobrepeso' ha defendido emocionada que 'el físico no importa'.

Otros premios

El Forqué a la mejor película latinoamericana se lo ha llevado 'Una mujer fantástica', del chileno Sebastián Lelio. Era la favorita y la única cinta en español que ha llegado este año como finalista al Oscar a la mejor película de habla no inglesa.

El palmarés se ha completado con el premio al mejor cortometraje para 'Madre', de Rodrigo Sorogoyen, y el Premio Forqué al Cine y la Educación en Valores para 'Lo que de verdad importa' de Paco Arango, un filme benéfico cuya recaudación se destinó en parte a ayudar a niños enfermos de cáncer a través de la Fundación Aladina.

Uno de los grandes protagonistas de la noche ha sido Carlos Saura, que ha recogido la Medalla de Oro de EGEDA por el conjunto de su trayectoria, que abarca la dirección y el guión de títulos como 'Cría cuervos', '¡Ay, Carmela!', 'La prima Angélica' o 'Bodas de sangre' y que le han valido reconocimientos como el Oso de Oro de Berlín o el Gran Premio del Jurado de Cannes.

Aunque tradicionalmente este premio honorífico ha sido siempre para un productor, Saura sólo produjo la primera de sus películas, 'La caza'. El director ha sacado fotos con su cámara desde el escenario antes de agradecer este reconocimiento que le conceden los productores, en su tierra, Aragón. "He tenido mucha suerte porque he podido hacer las películas que he querido gracias a que he tenido grandes productores", ha señalado Saura, autor de más de más de 40 películas, a sus 86 años.

Un cine con buena salud

En su tradicional discurso, el presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, aplaudió la buena salud del cine español, que el año pasado superó los 100 millones de euros de recaudación, y recordó que "la cultura es un activo estratégico". La gala, celebrada en el Palacio de Congresos de Zaragoza y retransmitida por TVE, estuvo conducida por la periodista Elena Sánchez y por Boris Izaguirre y contó con las actuaciones de Sergio Dalma, Pastora Soler, Efecto Pasillo y varios exconcursantes de 'Operación Triunfo'.

Entre los asistentes, Julio Medem, Maribel Verdú, Verónica Forqué, Juana Acosta, Álvaro Cervantes, Goya Toledo, el secretario de Estado de Cultura Fernando Benzo o el presidente de Aragón, Javier Lambán.