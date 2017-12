Antonio Méndez rueda la desigualdad de los afromericanos en Florida Antonio Méndez Esparza, director. / El Norte Hoy se estrena ‘La vida y nada más’, segunda película del realizador español afincado en EE UU Valladolid Jueves, 7 diciembre 2017, 16:54

Película americana realizada y producida por dos españoles, así presenta el director Antonio Méndez su segundo filme, ‘La vida y nada más’. En el último Festival de San Sebastián se hizo con el premio Fipresci de la crítica internacional y hoy llega a las pantallas españolas.

Rodada en ocho semanas, en una ciudad al norte de Florida, donde vive Méndez, ‘La vida y nada más’ está protagonizada por actores no profesionales que han acabado siendo coguionistas con Méndez. «Mi guion era un mapa, pero los diálogos los han ido modificando y enriqueciendo ellos. Suyos son los detalles que hacen más verosímil lo que cuentan», dice quien estudió Derecho antes que cine en Los Angeles. Y lo que cuenta este filme es la historia de Regina, una madre soltera con dos hijos a su cargo y un trabajo con el que malamente llegan a fin de mes.

«Quería reflejar la desigualdad en la sociedad en la que vivo, protagonizada por los afroamericanos. Mi idea inicial era seguir a una dependienta de una tienda de Walmart, una gran cadena comercial que abre 24 horas y cuyas trabajadoras en el turno de noche son casi siempre afroamericanas. No pudo ser pero he buscado a Regina un trabajo similar. Todo parte de mi deseo de conocer, de abrazar un fenómeno que me es ajeno pero que ocurre a mi lado. Y esa reflexión ocurre porque vivo donde vivo. Si hubiera estado en Indiana o Wisconsin, hubiera sido otra la película y su reflexión», explica el director.

A pesar de los tintes realistas, Antonio Méndez subraya su condición de ficcionador. «Me acerco a la realidad y dentro de ella construyo una ficción.Elijo actores no profesionales, o al menos no conocidos, sobre todo para papeles no protagonistas, apegados a quienes son y juego con ello». Pero ¿qué pasa cuando esa reflexión social sobre una comunidad en perores condiciones la hace un extranjero?

«Creo que en la literatura ya se ha dado ese debate hace tiempo y dejó de se un problema. Se acepta que los escritores pueden hablar de cualquier cosas y luego será la obra la que se defienda. En el cine percibo que hay más miedo. Pero es que incluso en una película autobiográfica debes ponerte en la piel de otro, hasta ahí hay ficción para tentar lo cerca o lo lejos que estás de la vivencia del otro. Creo en el cine como puente, como una forma de ponerte a los pies del otro, de tratar de entender y escarbar para encontrar sentimientos comunes. El cine vive un momento tirante». Méndez tiene un concepto del séptimo arte vinculado a un mensaje que decide el director, siempre «es político».

Premios internacionales

Profesor de cine en la Universidad de Florida, ha contado con la colaboración de antiguos alumnos. «A pesar de que es una película pequeña, hemos sumado gente de distintas generaciones, ejemplificando el tópico de que el cine es colaboración. Me gusta la relación con los alumnos, son muy generosos conmigo. Apenas tengo relación con la gente profesional del cine, solo con Pedro mi productor, sin embargo sí estoy muy cerca de los sueños de los alumnos y eso es muy sugerente, inspirador», cuenta quien es más ecléctico como espectador que como realizador. «Soy muy cinéfilo, veo cosas muy distintas. Entre mis favoritos están el director chino Jia Zhangke, Erice o Jim Jarmusch, aunque mis intereses son muy amplios y abarcan a muchos realizadores».

Historia local que aspira a ser universal, Méndez ha cosechado ya premios y respuestas de públicos tan dispares como los de Tokio, Roma o Alcobendas. «En general, esta pequeña película está recibiendo mucha atención y premios. Ojalá tenga vida comercial y funcione el boca a boca». La segunda película del director de ‘Aquí y allá’ podrá verse en versión original en los cines Casablanca y en versión doblada, en los multicines Broadway, de Valladolid.

Antonio Méndez espera ahora encontrar un distribuidor en Estados Unidos.