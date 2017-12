Los 35 años de E.T. en España El clásico de Spielberg está de aniversario y estas son algunas curiosidades sobre una de las películas más recordadas del cine Miércoles, 6 diciembre 2017, 17:27

Hoy no solo se celebra el día de la Constitución sino que se conmemora el trigésimoquinto aniversario de la llegada de E. T. a España. 35 años cumple el extraterrestre más tierno. Permitanme una licencia, una pequeña confesión: nunca he podido ver la película seguida y completa. Siempre he sentido una pena terrible por el pobre extrerrestre intubado y cubierto de plásticos al final del largometraje. Mi yo infantil y adulto es incapaz de sopotar el peso emocional de saber lo que le van a hacer al pobre.

Pero pasando de traumas infantiles propios, E.T. es todo un clásico de la cinematrografía ochentera. Se estrenó en EEUU en 1982 y, a pesar de haberse convertido en una de las películas más icónicas de todos los tiempos, (que se lo digan a los Duffer y sus referencias en 'Stranger Things') todavía puede que existan curiosidades desconocidas para el gran público. Aquí, una buena ración:

1

El origen. El primer título que se barajó para la pelícua era 'A boy's life' (la vida de un chico) ya que la idea original partía del amigo imaginario que se inventó Spielberg cuando sus padres se divorciaron. «Era el hermano que nunca tuve y el padre que ya no sentía que tenía», ha llegado a declarar. Por eso asegura que los padres ausentes son una constante en su obra.

También llegó a pensarse como una secuela de 'Encuentros en la tercera fase' titulada 'Night Skies' (Cielos Nocturos). Por supuesto iba a ser mucho más oscura que E.T. con una panda de extraterrestres malvados que se dedicaban a aterrorizar a una familia en un pequeño pueblo. Esa idea se reutilizó en varias ocasiones y no solo durante los ochenta: 'Poltergeist', 'Gremlins', 'Critters', 'Señales', 'La guerra de los mundos'... reproducen esta premisa. El caso es que la subtrama de esa película giraba en torno a un extraterrestre simpático que establecía amistad con el hijo autista de la familia.

2

El guion. Spielberg deasrrolló el grueso del guion durante el rodaje de 'En busca del arca perdida'. Mesilla Mathinson, por aquel entonces novia de Harrison Ford (llegó a ser su mujer) contribuyó mucho al desarrollo. Fue ella la que llegó a llorar al leer sobre Buddy, el extraterreste bueno de 'Night Skies'.

El director llevó el escrito en primer lugar a Columbia Pictures. Los responsables de la productora resondieron que tenía poco potencial en taquilla ya que el guion no era demasiado bueno y la definieron como «una película ñoña tipo Disney». Universal les pagó entonces un millón de dólares por ella, aunque Columbia retuvo un pequeño porcentaje de taquilla. Este porcentaje fue la mayor recaudación del año para la productora que rechazó el proyeccto.

3

Columbia no fue la única empresa a la que le falló el instinto. El director quería que los M&Ms fueran las chocolatinas preferidas de ET pero Mars se negó pensando que iba a asustar a los niños. The Hershey Company sí cedió los Reese's Pieces. Sus ventas se dispararon y así llegaron a conocerse fuera de las fronteras de EEUU.

4

Los actores que pudieron ser y no fueron (y los que sí). Corey Feldman estuvo a punto de ser un amigo bocazas de Elliott, pero en la reescritura del guión desapareció. Spielberg le prometió después un papel en 'Gremlins'. El papel de la madre fue ofrecido a Shelley Long, que tuvo que rechazarlo por problemas de agenda. Y dos estrellas se presentaron para el papel de Gertie: Juliette Lewis y Sarah Michelle Gellar.

Henry Thomas (el niño protagonista) se presentó a la audición vestido de Indiana Jones. Al parecer, a priori complicada. Después se supo que recordó la muerte de su perro para poder llorar de manera convincente.

Drew Barrymore consiguió el papel de la pequeña Gertie gracias a su imaginación: convenció a Spielberg al contarle una historia loca de que tenía una banda de rock. El resto del reparto ha comentado que ella creía que ET era real y sus recuerdos del rodaje son, a veces, inventados, dada su corta edad (tenía 6 años).

5

ET. Spielberg ha dicho que ET es medio planta, medio animal y que no tiene sexo. Su cara está basada en las del poeta Carl Sandburg, el científico Albert Einstein y el escritor Ernest Hemingway.

Su voz es la de Pat Welsh, una septuagenaria que tuvo que se tuvo que hinchar a fumar: dos paquetes diarios. Grabó durante nueve horas y media y recibió 380 dólares. Otros sonidos que se utilizaron para ET fueron las voces de Spielberg y su mujer, un eructo y ruidos de diferetnes animales: mapaches, nutrias y caballos.

Los muñecos de ET costaron 1,5 millones de dólares, el 10% del presupuesto total. Uno de ellos se lo quedó Michael Jackson.

Los movimientos del extraterrestre además de llevarlos a cabo titiriteros, corrieron a cargo de dos personas con acondroplasia y de Matthew DeMeritt, un niño de 12 años que nació sin piernas y se movía muy rápido sobre las palmas de las manos. Caprice Roth, mimo profesional, se encargó de los gestos de las manos.

La nave de ET fue diseñada por Ralph McQuarrie, responsable también de la de 'Encuentros en la tercera fase', de diseños en las películas de Indiana Jones y de casi todo en la trilogía original de 'Star Wars'.

6

Harrison Ford hacía un cameo en una escena que se retiró y nunca fue rescatada. Era el director del colegio de los niños que echa una bronca a Elliott sobre los peligros del alcohol; luego se quedaba a cuadros cuando la silla del niño se elevaba en el aire. Fue eliminada en posproducción y nunca ha sido rescatada.

7

Empatía y emoción. Se rodó en orden cronológico para facilitar la emotividad en los niños, que se fueron encariñando con el muñeco. Spielberg mantuvo alejados a los titiriteros del rodaje para mantener la ilusión de que ET era real y por primer vez no hizo storyboard para que hubiera espontaneidad en la actuación. Esta no es la primera vez que Spielberg 'juega' así con las emociones infantiles. En 'Los Goonies' el repato infantil no vio el barco hasta que no rodaron la escena. Lo que sale en esa película es la reacción real de lo niños.

Para favorecer todavía más que el público se identificara con Elliott y ET fue rodar casi toda la cinta a la altura de los ojos de un niño, lo que hace más amenazadores a los adultos.

El equipo de médicos que secuestran y tratan a ET está compuesto de doctores reales que trabajaban en el USC Medical Center.

8

El rodaje concluyó en 61 días, cuatro menos de lo esperado.

9

La célebre escena de ET camuflado entre los peluches de la casa fue idea del Robert Zemeckis. Mucho más conocida es la parte en la que los niños lo pasean en Halloween y se cruzan con un niño vestido de Yoda como guiño a la saga galáctica: suenan los primeros compases del tema de ese personaje en Star Wars. Las dos bandas sonoras están firmadas por John Williams.

Años después, George Lucas, amigo personal de Spielberg, devolvió el guiño inculyendo a varios miembros de la especie de ET en el Senado galáctico del episodio I de su saga.

ET's pals! “@starwars: Good to know the Green Planet was well repped in the Galactic Senate (E.T.'s home planet) pic.twitter.com/CJyHSrRwSo” — Gary Buchanan (@Gary_Jerry) 23 de febrero de 2013

10

El final. A Spielberg le gustó tanto con la pieza musical del final que cambió el montaje visual para acompañarla.

Existe un final alternativo en el que se ve que el comunicador aún funciona y Elliott y ET siguen en contacto. Pero se descartó porque la despedida ya era lo suficientemente potente como conclusión.

11

De récord. Fue la cinta más taquillera de la historia. 11 años después Spielberg batió su propio récord con Jurassic Park. Todavía hoy sigue siendo la película que más duró en taquilla desde su estreno, más de un año.

12

Celebridades. Ronald Reagan y su mujer la vieron en un pase especial en la Casa Blanca y le dijeron que era «real». Diana de Gales lloró con ella. Hasta recibió la Medalla de la Paz de la ONU después de que los miembros de Naciones Unidas la vieran en un pase exclusivo.

Michael Jackson y Quincy Jones grabaron un álbum entero para el audiolibro y lo hicieron gratis. Jackson ganó un Grammy por él en 1984, y otros siete por Thriller. Pero declaró que el de ET era del que más orgulloso se sentía.

13

Premios. Fue nominada a nueve premios Oscar, incluyendo el de Mejor película, que perdió contra Gandhi. El ganador, Richard Attenborough, declaró: «Estaba seguro de que, no sólo iba a ganar ET, sino que merecía ganar. Es innovadora, impactante y maravillosa. Yo hago películas más mundanas».

Sí se llevó los galardones más técnicos: Sonido, Efectos Especiales y Banda Sonora. La música ganó también el Globo de Oro, el Grammy y el BAFTA. En España, ganó el del Círculo de Escritores Cinematográficos, el Fotogramas de Plata y el Sant Jordi.

14

Plagios. Cuando algo tiene éxito parece que inevitablemente se tiene que enfrentar a denuncias y acusaciones de plagio. El director indio Satyajit Ray denunció a Spielberg, ya que considera que ET se basa en gran medida en el guión de The Alien (1967) que él escribió. Spielberg siempre lo ha negado, y la demanda nunca llegó a ninguna parte. También hay quien ha visto que la música de John Williams, es muy parecida a un pasaje del compositor clásico Antonín Dvořák.

15

El videojuego para Atari de la película es uno de los grandes fracasos comercialesde la historia de la industria, con cientos de miles de copias tiradas a la basura.

16

Spielberg y Mathison proyectaron una secuela titulada E.T. II: Nocturnal Fears (Miedos Nocturnos). La premisa era que unos alienígenas malvados secuestraban a Elliott y sus amigos y tenían que contactar con ET para pedirle ayuda. Abandonaron la idea porque sólo habría mancillado la peli original.

Cuando tuvo la ocasión, el director utilizó los mejorados efectos especiales para corregir los planos que no había podido realizar a su gusto en 1982. El CGI moderno le permitió retocar algunas escenas y añadir otras, rodadas pero no incluidas en el metraje original. Al público no le gustaron nada los cambios. En concreto que cambiaran las armas de los federales que persiguen a los protagonistas, por 'walkie talkies'. Todo un símbolo de corrección política. El mismo Spielberg dijo después que se arrepentía de los cambios.

17

El logo de Universal se muestra hacia atrás en el corte original de 1982. En la edición especial de 2002 ya no se ve así: en su lugar, Elliott y ET vuelan sobre el logo en su bicicleta.