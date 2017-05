La Fiesta del Cine comenzó con más de 1,18 millones de acreditados

«Las formas y los tiempos han cambiado, pero el cine sigue siendo un acto social». Con estas palabras reivindica Francisco Heras, gerente de los cines Broadway y Manhattan de Valladolid, la importancia que tiene el séptimo arte en la sociedad, y lo hace en plena Fiesta del Cine. Ayer, lunes 8 de mayo, comenzó la XII edición de esta cita que desde 2013, de manera semestral, reúne a miles de espectadores en las butacas de las salas de proyección españolas.

Ayer los 355 cines de todo el país (un total de 3.022 pantallas), que se han sumado en esta ocasión a la Fiesta del Cine, abrieron sus puestas a los más de 1.18 millones de personas que ya se había descargado su acreditación a través de la página web www.fiestadelcine.com, según informó la Federación de Cines de España (FECE), encargada de organizar el evento, con la colaboración de productores, distribuidores y el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Aunque el flujo de clientes aumenta mucho en estos tres días y las colas para conseguir una entrada se alargan considerablemente, no se puede hacer una estimación previa del núemro de espectadores que acuden al cine entre ayer, hoy y mañana. Jesús Hernández, gerente de la sala OCINE Valladolid, asegura que «los números varían mucho, sobretodo si hay fútbol europeo con equipos españoles implicados, buena temperatura y, por supuesto, buenos estrenos». Es precisamente el primero de estos factores el que se dará mañana, último día de la Fiesta del Cine, cuando se dispute el partido de vuelta de las semifinales de la Champions.

Con fútbol o sin él, con buen tiempo o con nubes negras que encapotan la ciudad, siempre hay alguna película para ver, y si es por un precio de 2,90 euros, la gente se anima. Un aspecto que deja ver como el problema de la baja afluencia de público en el cine, en muchas ocasiones, no es por la calidad de las cintas sino por el precio que hay que pagar por verlas. Francisco Heras no entiende por qué una entrada de cine sigue teniendo el 21% de IVA, mientras se baja el impuesto de otros espectáculos como los toros. «Al cine no se le subvenciona, a quienes subvencionan son a los productores para que hagan películas», añade.

En esta XII edición de la Fiesta del Cine destaca «el uso creciente de la compra online, supongo que por el miedo a quedarse sin localidad», señala Hernádez al anlizar el comportamiento de los clientes en estos tres días.

OCINE Río Shopping, Broadway, Manhattan, Vallsur y Zaratán son las salas adheridas en Valladolid.