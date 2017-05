Juan Antonio Pérez Millán, un 'tigre' al frente de la Filmoteca Regional

Cuando en junio de 2014 Juan Antonio Pérez Millán recibió la Medalla de Oro de Salamanca de manos de su alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, no pudo por menos que definirse, visiblemente emocionado, como «parte tigre, roja a la antigua usanza, agnóstica por convicción y disconforme con la realidad que vivimos, que ruge a veces de impotencia». Por ello afirmaba querer dedicarse, desde su jubilación un año antes, a conseguir «esa soñada transformación de unas condiciones tan injustas». Lo intentó como mejor sabía: escribiendo y divulgando el cine, arte que le apasionaba, en numerosas publicaciones y citas culturales. Hasta hoy, 5 de mayo de 2017, en que su corazón ha dejado de latir.

Pérez Millán hubiera cumplido 69 años el próximo 29 de septiembre. Nacido en Algeciras en 1948, era un reputado crítico y escritor cinematográfico, además de un gestor cultural admirado dentro y fuera de esta tierra. Su trayectoria no deja indiferente. Como recuerda su buen amigo Ignacio Francia, escritor y periodista y cómplice en tantas andanzas, «Juan Antonio llegó a Salamanca para estudiar en la Universidad Pontificia. Era Seminarista en Cádiz cuando el obispo lo trasladó junto a otros estudiantes. Y en Salamanca le pilló el convulso año de 1969, las huelgas estudiantiles contra el sistema, contra la dictadura. Pérez Millán, como buen activista que era, participó de lleno. Y el obispo de Cádiz, Antonio Añoveros, lo expulsó del Seminario».

En Salamanca se licenció en Historia y logró la Diplomatura en Psicología. Y comenzó a darse a conocer por su activa participación en cine fórums universitarios, pero sobre todo por sus críticas de cine en revistas como ‘La Calle’, ‘Triunfo’ y ‘Tiempo de Historia’. También dirigió la colección de libros de cine ‘Zoom’ en la editorial salmantina Sígueme. Consiguió la plaza de técnico superior de Cultura del Ayuntamiento de Salamanca poco después del triunfo socialista en las elecciones municipales de 1979, que dieron la alcaldía a Jesús Málaga. Pérez Millán creó la Escuela Municipal de Cine de esa ciudad y dirigió la Casa Municipal de Cultura.

Su buen hacer en el terreno cultural y las relaciones que mantenía en su tierra natal le propiciaron, en 1982, la dirección general de Promoción Cultural de la Junta de Andalucía, cargo del que dimitió en poco más de un año y del que, según sus allegados, no salió demasiado satisfecho. Entre el 6 de junio de 1984 y el 5 de noviembre de 1986 dirigió la Filmoteca Nacional, institución que modernizó y actualizó según patrones europeos; entre sus logros más comentados figura la recuperación para España de las diversas piezas del filme ‘Don Quijote’, de Orson Welles (1985).

Regresó a Castilla y León para implicarse de lleno en la política regional, concretamente en el equipo de gobierno que, presidido por el socialista José Constantino Nalda, sustituyó en noviembre de 1986 al liderado por Demetrio Madrid, que un mes antes había dimitido como presidente de la Junta debido a una querella relacionada con su empresa familiar, de la que finalmente sería absuelto. El mismo Nalda lamentaba hace unas horas su muerte y recordaba a Pérez Millán como «una buenísima persona, leal y competente, apasionado del cine, un hombre que se entregaba a la gestión cultural con verdadero entusiasmo». Aunque Pérez Millán asumió la cartera de Educación y Cultura con la ambiciosa pretensión de «hacer que la cultura sea realmente un concepto unificador y que sirva para potenciar a los ciudadanos y a las instituciones», lo cierto es que apenas tuvo tiempo para ello: en agosto de 1987, la victoria por la mínima de Alianza Popular en las elecciones autonómicas, que propiciaría la presidencia de la Junta a José María Aznar, le devolvió a su puesto de funcionario en el Ayuntamiento charro. Ya entonces su nombre sonaba para dirigir la Filmoteca Regional, proyecto que veía planteándose desde 1986 pero que no se hizo realidad hasta los primeros meses de 1991.

Como director de la misma, cargo que ejerció hasta su jubilación en 2013 y para el que fue nombrado por su amigo y adversario político Javier León de la Riva, su sucesor en 1987 al frente de la Consejería de Cultura, consiguió recopilar unas 2.000 películas en celuloide y más de cuatro millones de negativos fotográficos, pues siempre tuvo en mente dar a la fotografía la misma importancia que al cine. Impulsor de ciclos señeros al frente de la Filmoteca, compatibilizó esta responsabilidad con la subdirección de Publicaciones de la Seminci (1989-2005) junto a Fernando Lara, director del Certamen, y con el puesto de coordinador general de ‘Salamanca 2002’. Sin embargo, dimitió pronto de este último cargo, para el que fue nombrado en julio de 1998, debido no solo al trabajo extenuante, sino también al «comprobar que no me sentía capaz de responder adecuadamente a las enormes expectativas suscitadas», confesaba en septiembre de 2002 a este periódico.

Miembro del jurado en Cannes, San Sebastián y Seminci entre otros Festivales, Pérez Millán fue también profesor de cine en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca y atesoraba una fecunda obra ensayística, especialmente célebre en el terreno cinematográfico. Entre sus libros sobresalen ‘Eisenstein: La huelga’ (1978), ‘Nikita Mikhalkov. En busca de la armonía’ (1988), ‘Pilar miró, directora de cine’ (1992, con edición corregida y aumentada en 2007), ‘Pasqualino de Santis. El resplandor en la penumbra’ (1993), ‘La memoria de los sentimientos: Basilio Martín Patino y su obra audiovisual’ (2002), ‘Jerzy Kawalerowicz. Un cineasta entre el poder y la gloria’ (2003), ‘Breaking the Code. Películas que burlaron la censura en España’ (2007), ‘Cien médicos en el cine de ayer y de hoy’ (2008) y ‘Cien abogados en el cine de ayer y de hoy’ (2010), ambos en colaboración con Ernesto Pérez Morán, ‘Salamanca en el NO-DO’ (2013), y ‘Cine, enseñanza y enseñanza del cine’ (2015). En 2009 recibió el ‘Águila de Oro Especial’ de la 21 Edición del Festival de Cortomotrajes de Aguilar de Campoo, del que también fue jurado en varias ocasiones.