Coches de cine

Fuente de aventuras, de libertad, el automóvil también lo ha sido de numerosas manifestaciones artísticas. Y entre ellas no han faltado las relacionadas con el cine. A finales del siglo XIX, al tiempo que las manivelas de las primitivas cámaras de grabación de películas empezaban a girar, otras manivelas, las que ponían en marcha los motores del automóvil, daban también sus primeras vueltas. Ambas arrancaban fascinantes aventuras y ambos, cine y automóvil, tenían una cita, o muchas citas.

En muchos casos el automóvil ha tenido una presencia clave. ¿Quién negaría que en ‘Un hombre y una mujer’ (Claude Lelouch, 1966) la presencia del Ford Mustang no contribuyó a hacer del amoroso encuentro entre Jean Louis Trintignant y Anouk un instante único y mágico? Y a menudo se ha convertido en estrella robando incluso el protagonismo a actores de carne y hueso. Y en géneros muy distintos.

Primero en la comedia. En manos de WC Fields, Laurel y Hardy, Abbot y Costello, Buster Keaton, Mack Sennet o Harold Lloyd, aquellos coches del cine mudo tenían una vida efímera. Aquí un Ford se desintegra al arrancar, allá es destruido por un vecino furioso hacha en mano, en otro lado un Packard termina su andadura en el interior de una casa. Los cómicos de los años treinta destruyen con alegría. Tres décadas más tarde en el Reino Unido ‘El Rolls Royce amarillo’, filmada por Anthony Asquit en 1964 y donde el lujoso Rolls Phantom II sirve de vínculo entre tres historias de amor protagonizadas por Alain Delon, George C. Scott, Ingrid Bergman, Jeanne Moreau, Rex Harrison o Shirley MacLaine, entre otros actores. En esa misma época el genial Blake Edwards dirige ‘The Great Race’ (en España, ‘La carrera del siglo’) con dos reyes de la comedia, Jack Lemon y Tony Curtis al volante de un Leslie Special. No busquen esta marca en la historia del automóvil. El Leslie Special fue construido especialmente para la película inspirándose en el Thomas Flyer, el coche que ganó la carrera Nueva York a París de 1908. En realidad se hicieron cuatro coches y uno de ellos también aparecería en la película ‘The Ballad of Cable Hogue’ dirigida por Sam Peckinpah en el año 1970.

En esta línea de largas carreras está ‘Chitti Chitty Bang Bang’, de Ken Hughes, rodada en 1968 sobre una historia de Ian Fleming (sí, el creador de James Bond) inspirada en los coches de carreras del conde Louis Zborowski. El coche utilizado en la película fue construido por Alan Man, piloto y jefe de equipo famoso por hacer correr los Ford GT40. En realidad se hicieron seis para rodar diferentes acciones.

En los Estados Unidos a finales de los años setenta hay una corriente de ‘road movies’ de tinte cómico. Recordemos a Burt Reynolds y su Pontiac Trans-Am en ‘Smokey and the Bandit’, (en España ‘Los caraduras’) dirigida por Hal Needham en 1977, el mismo director de ‘The Cannonball Run’, donde nos reencontramos con Burt y los coches como protagonistas.

pROTAGONISTAS EN CUATRO RUEDAS Arriba, Jeff Bridges, en ‘Tucker. Un hombre y su sueño’ (1988). A derecha e izquierda, el Ford Mustang de ‘Bullit’ –sin emblemas–, por las calles de San Francisco.

Y de la comedia a las de serie negra y de acción. No se puede olvidar a ‘They Drive by Night’ (en España, ‘La pasión ciega’) dirigida por Raoul Walsh en 1938 y ambientada en el mundo de los camioneros donde un Sterling es el gran protagonista junto al mismísimo Humphrey Bogart. Pero es en los años sesenta la edad de oro de estas películas. Por supuesto es un clásico el Aston Martin DB5 de James Bond, que hace su primera aparición en ‘Goldfinger’ (1964) tercer filme de la serie, conducido por Connery, Sean Connery, y que había sido transformado para la serie con un asiento eyectable, o pinchos en las ruedas (muy de inspiración ‘Ben Hur’) para hacer frente a los adversarios en las persecuciones puerta con puerta.

Persecuciones

¿Persecuciones? ¿Hemos dicho persecuciones? ‘Bullit’ (1968) es la respuesta. Se trata de un filme clave en la relación entre automóvil y celuloide.

De entrada su realizador, Peter Yates, había sido el manager de legendarios pilotos como Peter Collins o Stirling Moss, entre otros, antes de iniciar su carrera cinematográfica. Y claro está Steve McQueen, actor y piloto que se ponía al volante de un Ford Mustang. La pasión por el automóvil de Yates y McQueen explica sin duda el extremado cuidado con que se rodaron las escenas de persecución por la montaña rusa de las calles de San Francisco. Carey Loftin, un actor y legendario especialista igualmente enamorado del automóvil, era el encargado de montar las escenas de acción como la persecución, y se vio obligado a reforzar los cinco Mustang GT 390 Fastback utilizados en el rodaje para evitar la desagradable tendencia de estos a doblarse en los brutales saltos, así como a dotarles de motores más potentes, provenientes de las carreras de stock cars. Y si bien McQueen conducía en la mayoría de las escenas, había llamado a su amigo el expiloto de motos Bill Hickman para que le doblara en algunas. Otro detalle es que a los Mustang se les había quitado el anagrama de Ford y el símbolo del caballo y es que a McQueen, que también producía la película, le sentó muy mal que la marca del óvalo no le cediera los coches.

‘Bullit’ es el primer filme con sonido grabado en directo, sincronizado a velocidad real, sin que se acelerase la película. Por cierto que tras el rodaje de ‘Bullit’, los Mustang supervivientes desaparecieron en circunstancias misteriosas. A consecuencia de Bullit, todas las películas policiacas rodadas a continuación tenían una persecución con acrobacias automovilísticas. Entre las más logradas está la de ‘French connection’, rodada por William Friedkin en 1971.

De las persecuciones policiacas al cine de suspense y terror, en el que retendremos el filme de 1971 ‘Duel’ (‘El diablo sobre ruedas’) de Steven Spielberg, en el que un loco en un camión cisterna Peterbilt persigue al conductor de un Plymouth Valiant. Por cierto que el propio Spielberg enamorado de un curioso automóvil, el Tucker, rodaría en ‘O Christine’, rodada en 1983 por John Carpenter y que tiene por protagonista a un Plymouth Fury de 1958 con personalidad asesina.

Y coincidencias curiosas. El famoso director Howard Hawks había sido piloto en la segunda década del siglo XX y, por cierto, coincidió en las pistas con Víctor Fleming, el director de ‘Lo que el viento se llevó’ y de ‘El mago de Oz’. Si bien Fleming no llevó al cine trabajos que nos recordasen su anterior actividad, Hawks si rodaría dos filmes relacionados directamente con el automovilismo: ‘The Crowd Roars’, de 1932 con el mismísimo James Cagney, y ‘Red Line 7000’ de 1965, ambientada en las carreras de la NASCAR, cuya peícula paradigmática es 'Grand Prix'.

Henry Hataway, que había iniciado su carrera como asistente de Fleming, realizaría ‘The racers’ (‘Hombres temerarios’) en 1955, con Kirk Douglas en el papel de un piloto con pocos medios que lucha por ganar… y seducir. Porque la seducción juega un papel clave en el cine y el automóvil. Y muestra de ello es Francis Ford Coppola, que enamorado del Tucker, un automóvil diferente al resto de los coches americanos de los 50, rodaría en 1988 bajo este título una historia fascinante.