El posible guiño de 'La Bella y la Bestia' a Harry Potter

Que Emma Watson es Bella en la nueva superproducción de acción de real de Disney es algo que, a estas alturas, todo el mundo sabe. Como también es de sobra conocido que el papel que dio a conocer a la actriz británica a la tierna edad de 10 años fue 'Harry Potter'.

Esta unión ha quedado clara por medio de un pequeño guiño en la película de Disney. Hace unos días se lanzaba un 'clip' de 'La Bella y la Bestia' en el que se podía escuchar, por primera vez, cantando a Emma Watson, 'Bonjour' ('That One Bonjour Song' en inglés), y muchos han querido ver en una de las frases de la canción una referencia al niño mago.

En la versión animada de Disney, durante esta misma canción, Bella habla con el panadero y le cuenta que va a la librería, a lo que este contesta: "Qué bien... ¡Marie, las baguettes!"

(Marie, por favor, ¿cómo se te han podido olvidar las baguettes?).

Pero en la nueva versión ha habido un cambio y Bella simplemente dice: ¿Ha perdido algo otra vez?

"Buenos días, Monsieur Jean, ¿Ha perdido algo otra vez?", pregunta Emma Watson.

"Creo que así es. El problema es que no recuerdo qué", contesta Monsieur Jean.

Un cambio un tanto extraño si se tiene en cuenta que Disney está copiando casi a la perfección su película animada. Al menos, en lo mostrado hasta ahora. El caso es que muchos han visto en este momento una referencia clara a una escena de 'La Piedra Filosofal'. La primera de las películas de Harry Potter.

"Mirad, Neville tiene una recordadora", comenta Dean. Y Hermione, a la que interpreta Emma Watson, explica para qué sirve: "Yo he leído acerca de ellas. Cuando el humo se vuelve rojo significa que has olvidado algo". A lo que Neville responde: "El único problema es no recordar lo que he olvidado".

Vale, a lo mejor todo esto es ser demasiado susceptible, pero es al menos sospechoso que Disney cambie una frase en una canción que interpreta la actriz que también daba vida a Hermione, todo un símbolo en la literatura fantástica y juvenil. Y que casualidad que esa frase parezca hacer referencia precisamente a ese papel de Emma Watson. Para remate, la frase para decir 'varita' en francés es 'baguette' la palabra 'víctima' del cambio. ¿Sospechoso?