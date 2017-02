J.A. Bayona: «Hacer una película es plantar una semilla en la mente del espectador»

Con la película 'Un monstruo viene a verme', el cineasta español Juan Antonio Bayona ha logrado conquistar taquilla y palmarés a tenor de los nueve premios Goya ganados recientemente, entre ellos el de mejor director, y sabiéndose como la más vista el pasado año en España. Tras dicho éxito, J.A. Bayona ha calificado como "maravillosa" la respuesta del público ante su último monstruo en cartelera; y eso a pesar de que relata una historia "tan potente" que lleva al espectador hacia "un estado emocional muy fuerte".

"Era una apuesta arriesgada. Me ha pasado, mucho, que gente que ha visto la película por segunda vez ha descubierto cosas que no vio en la primera. Y esa es la intención. Es una película con muchas capas, hemos cuidado los detalles, cada personaje tiene su giro, una contradicción, que forma parte del corazón de la historia", ha comentado en una reciente entrevista.

"La cinta tiene una lectura muy sencilla por encima, pero por debajo muchas interpretaciones. Eso es lo bonito de hacer películas, dejar plantada una semilla en la mente del espectador y que esta crezca tras el visionado", ha dicho el realizador, consciente de que repetir el visionado otorga más detalles para ahondar en los sentimientos.

El corazón de la historia podría referirse a Lewis MacDougall, el actor protagonista y nuevo descubrimiento de Bayona, que no le hace caso a Hitchcock en aquello de no rodar con niños. "A mí me encanta trabajar con ellos. Aportan una autenticidad y frescura que sólo se conserva en esas edades. Es muy fácil jugar con ellos y conseguir momentos de verdad genuina. Requiere paciencia y sobreesfuerzo, pero yo disfruto mucho", ha asegurado.

Precisamente, 'Un monstruo viene a verme' está contada desde el punto de vista de Conor O'Malley, un joven de 12 años a quien da vida MacDougall y que tiene que hacer frente de manera abrupta en su ruta hacia la madurez. "Que la película se cuente a través de sus ojos hace que la película tenga un tono bastante específico", ha indicado Bayona.

"Las emociones a esas edades se viven de una forma muy intensa. De hecho, los niños no tienen un pasado histórico, con lo que ellos tienden a ser de la manera que sienten. Eso hace que los estallidos agresivos del niño sean muy grandes y los momentos de dejarse ir son también emocionantes", ha opinado finalmente el director español.