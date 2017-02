Jack Nicholson regresará al cine

El actor Jack Nicholson, que no ha vuelto a rodar ninguna película desde la comedia romántica 'How Do You Know' (2010), regresará al cine con una nueva versión de 'Toni Erdmann', informó la edición digital de la revista Variety. El estudio Paramount Pictures se ha hecho con los derechos cinematográficos de la cinta alemana, candidata a la 89 edición de los Óscar a la mejor cinta de habla no inglesa, y Nicholson liderará su versión estadounidense, indicó la publicación.

Adam McKay, director de 'The Big Short', será uno de los productores del proyecto junto a Will Ferrell y Jessica Elbuam. Maren Ade, guionista y directora del filme original, ejercerá como productora ejecutiva junto Jonas Dornbach y Janine Jackowski.

En 'Toni Erdmann', Ines (Sandra Hüller) trabaja como consultora en una importante empresa alemana con sede en Bucarest y lleva una vida perfectamente ordenada hasta que su padre (Peter Simonischek) llega de improviso y le hace una pregunta inesperada: "¿Eres feliz?".

Por ahora, se desconoce quién interpretará a la hija del personaje de Nicholson en la historia. 'Toni Erdmann', ganadora del Globo de Oro al mejor filme extranjero, parte como una de las favoritas al Óscar en la categoría de mejor cinta de habla no inglesa. Fuentes de la revista aseguran que Nicholson, ganador de tres Óscar, es un gran admirador de la película y fue él mismo quien sugirió a Paramount rodar la versión estadounidense. El estudio prevé contratar a un director y un guionista de inmediato.