James Cameron pone punto final a la polémica de la tabla de 'Titanic'

Pocas veces el final de una película ha sido más discutido. Y no por la muerte de uno de sus protagonistas, algo común en el género del drama del celuloide, sino por la forma de morir. 'Titanic' triunfó en la taquilla y en los Oscar, cosechando 11 estatuillas. Pero pronto surgió la pregunta: ¿Por qué Jack no se sube a la tabla con Rose para así salvarse también? Incluso algunos se dedicaron a comprobar matemáticamete esa posibilidad o tratar de recrear la escena. Hace quince años James Cameron, director de la cinta, admitió que ambos cabían pero matizando que no era un problema de espacio sino de flotabilidad, es decir, que se hubiera hundido por el peso de los dos.

Cinco años después de aquellas declaraciones, el programa 'MythBusters' ('Cazadores de mitos') ha vuelto a prender la chispa de la controversia al investigar si realmente era posible que ambos subieran a la tabla. Como demostraron, a pesar de que el peso de ambos fuese demasiado para que la puerta consiguiera estar a flote, existía la solución de haber colocado los chalecos salvavidas debajo para que aguantase. Cameron no ha tardado en responder, dando a entender que se trata de una solución muy rebuscada: «Vamos a pensar un poco: eres Jack, estás en un agua que está helada, tú cerebro está empezando a sufrir hipotermia. 'Mythbusters' te pregunto ahora si serías capaz de quitarte tu chaleco salvavidas, quitárselo a ella, nadar por debajo de la tabla y acoplarlo de alguna manera que aguante y no se suelte dos minutos después. Mira, es muy muy simple: lees la página 147 del guión y dice que Jack se baja de la madera y le cede su sitio a Rose, para que sea ella la que pueda sobrevivir. Es así de simple». Veinte años después del estreno de la exitosa película parece que la polémica se cierra al fin.