«El humor es una frontera delicada, hay gente a la que le piden cárcel»

El actor malagueño Antonio de la Torre será el encargado de presentar la cuarta edición de los Premios Feroz, a celebrarse el próximo 23 de enero en el Palacete de los Duques de Pastrana de Madrid, y con una ceremonia "muy española" en la que no faltará el humor, en palabras del propio intérprete.

"El humor es una frontera muy delicada, hay gente a la que ahora le piden cárcel por hacer una broma", ha manifestado De la Torre durante una reciente entrevista en la que ha reconocido que "medir el tono es complicado". Según ha indicado, "la norma número uno del espectáculo es que el bufón se tiene que reír de la corte y del rey", intentando no "herir la sensibilidad, aunque ha reconocido que "los límites del humor los establece cada uno".

En el caso de la ceremonia de los Premios Feroz, cuyo guion correrá a cargo de Diego San José, José Antonio Pérez Ledo y Borja Echevarría, De la Torre ha avanzado que la idea es "reírse de uno mismo"; tanto de los profesionales que reciben estos premios como de aquellas personas que los entregan, dos oficios que el presentador ha desarrollado a lo largo de su trayectoria,

Su homólogo Dani Rovira, que repite como maestro de ceremonias en los Premios Goya, ya adelantó hace unos días que la política desaparecerá por completo del guion de la gala. En el caso de los Feroz, es probable que se mantenga alguna mención a asuntos como el IVA del 21%. "Otra cosa es que me toque un premio, y ahí igual sí se me va la lengua", ha manifestado el intérprete, que además de presentador está nominado en la categoría de Mejor actor por su trabajo en 'Tarde para la ira'.

Cine y política

Además, cree que hay aspectos del directo que no se pueden controlar, tal y como ocurrió en la famosa gala de los Goya de 2003 del famoso "No a la guerra", en la que no solo Animalario tenía una idea "muy clara" acerca de la línea a seguir, sino que "quienes entregaron y quienes recibieron los premios se lanzaron".

"No fue algo premeditado, por mucho que se empeñen en verlo así", sostiene el actor, quien también precisa que "tampoco es cierto que el cine español sea una piña" porque, tal y como asegura, "cada uno es de su padre y de su madre".

En esta línea, ha hecho referencia a las palabras de Fernando Trueba y la respuesta "desmedida" que hubo tras el estreno de 'La Reina de España'. "Estoy convencido, sin haber hablado con él, de que intentó poner ironía para desdramatizar los nacionalismos", ha señalado en referencia al discurso que pronunció en 2015 durante la entrega del Premio Nacional de la Cinematografía.

De la Torre no ha parado de trabajar y entre los próximos trabajos que se verán en la gran pantalla destacan dos comedias negras: 'Abracadabra', de Pablo Berger ('Blancanieves') y 'El móvil', de Manuel Martín Cuenca, con quien repite tras 'Caníbal'.