Mario Casas se prepara en Picos

El actor Mario Casas ha elegido la montaña leonesa para prepara el personaje de su próxima película, 'En la piel del lobo'.

En ella el actor será 'Martinón', un alimañero solitario, el ultimo habitante de un remoto pueblo en las montañas. De ahí que haya aprovechado la pasada semana para acudir a Picos de Europa para meterse 'dentro del papel'.

El proyecto, según ha asegurado Casas en los últimos días, "es algo que me ha enamorado, me ha enamorado el guión, me ha enamorado el personaje".

Auzal

Martín es el último habitante de Auzal, un remoto y pequeño pueblo en las montañas, donde vive en paz con la naturaleza.

El protagonista desciende hacia los valles dos veces al año, al comienzo de la primavera y al final del verano, donde comercia y consigue provisiones para el resto del año.

Martinón

Martínón tiene un día tiene un tórrido y fugaz encuentro con Joxepi, "la molinera", y tras esto comienza a plantearse seriamente su actitud de lobo solitario. Así empezará a experimentar nuevos sentimientos, unos sentimientos que cuando afloran ya no pueden reprimirse.

Samu Fuentes se encarga del guion y la dirección de esta película, que cuenta en su reparto con Mario Casas (Palmeras en la nieve), Laia Costa (Victoria) y Clara Segura (Todos queremos lo mejor para ella).