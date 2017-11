El día en el que Chiquito de la Calzada hizo reír a todo Vallsur Chiquito de la Calzada, durante su actuación en el centro comercial Vallsur. / GABRIEL VILLAMIL El cómico actuó en el centro comercial el 24 de junio de 1999, en un ciclo de humor que también contó con Arévalo y Paz Padilla V. VELA VALLADOLID Sábado, 11 noviembre 2017, 12:23

«Mi humor es del pueblo. Vale lo mismo para el de Valladolid que para el de Andalucía o para el del resto del país», decía Chiquito de la Calzada, el cómico que ha fallecido este este sábado a los 85 años, el día en el que actuó en el centro comercial Vallsur. Era el 24 de junio de 1999 y el humorista participaba en un ciclo de humor que contó, en días sucesivos, con Paz Padilla y Arévalo.

Los visitantes a Vallsur disfrutaron con la creatividad de Chiquito de la Calzada, quien interpretaba su humor como algo «muy particular en cuanto a la forma de interpretarlo».

Varios momentos de la actuación de Chiquito de la Calzada en Vallsur. / GABRIEL VILLAMIL

«Yo no preparo nada, soy como un robot, cuando salgo al escenario me van surgiendo las ideas, me salen las palabras solas. Mi humor no es el de los chistes verdes», aseguraba Chiquito en una entrevista con El Norte de Castilla, antes de que se subiera a un escenario instalado en la planta baja del centro comercial, frente al local de frutos secos.

«Hacer reír siempre es muy difícil, pero cuando al público le llegan los chistes, la batalla comienza a ganarse. El secreto reside en entregarse al público», aseguraba Chiquito, quien reconocía que era un orgullo caminar por las calles, también las de Valladolid, y escuchar expresiones como 'cuidadín', 'te das cuen' o 'quietor'.