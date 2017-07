Burgos se convierte en pista de baile internacional del 26 al 28 de julio Espectáculo ejecutado por Indalecio Séura y Carmen Muñoz. / Foto cedida por Certamen Coreografía Burgos- New York El Certamen de Coreografía Burgos & New York reúne a 22 producciones que competirán en las categorías de danza contemporánea, vertical y urbana EL NORTE Valladolid Lunes, 24 julio 2017, 14:18

Un total de 22 producciones de coreógrafos procedentes de siete países participarán en la decimosexta edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos - New York, que se celebrará entre los días 26 y 28 de julio y a través de un heterogéneo programa de actividades que se desarrollará en diversos escenarios de la ciudad, como el Teatro Principal, el Fórum Evolución, el Paseo de la Sierra de Atapuerca y el Paseo del Espolón.

Como en ediciones precedentes, la programación del Certamen se vertebrará a través de tres secciones a concurso. Un primer apartado, dedicado a la Danza Contemporánea, reunirá trece producciones que firman algunos de las figuras emergentes de la creación coreográfica internacional y que podrán verse en dos semifinales.

La primera de ellas, el miércoles, llevará a escena las obras 'Triple suerte', dúo de los costarricenses César Antonio Ibarra e Ilse Daniela Vázquez; 'Agua', solo del español Chey Jurado; 'It's between us', pieza que llega desde Inglaterra y que ha sido coreografiada por Joseph Toonga y Ricardo da Silva; 'Keller', de las italianas Sandra Aguilera Salietti y Ariella Casu; 'The golden age - Gymnopédie', del creador también italiano Matteo Carvone; 'Dosis', a cargo de Marina Fullana y Laura Lliteras, integrantes de la compañía UnaiUna; y 'Watcher', espectáculo para tres bailarines del taiwanés Hung-Chung Lai.

Los bailarines de Costa rica César Antonio Ibarra e Ilse Daniela Vázquez. / Certamen C. Burgos

La segunda semifinal, que tendrá lugar el jueves 27, incluirá las piezas 'Business World', de Javier Guerrero Nieto (España); 'Moments. Past', título del segundo de los espectáculos con el que compite Joseph Toonga; 'Charon', de Julia María Koch (Alemania); 'Birdy', también del taiwanés Hung-Chun Lai; 'Umbra', última producción del francés Fabian Thomé; y 'Endless fall', un dúo coreografiado e interpretado Francesc Fernández y Júlia Cortés (Alemania / España).

Por su parte, la sección de Danza Vertical llevará al Auditorio Rafael Frükbeck de Burgos del Fórum Evolución las últimas producciones de cuatro compañías. El día 26 de julio se exhibirán las dos primeras oras a concurso. Roberta Calcagno y Lucia Folco (Italia) presentarán 'Dream swimming' una pieza que combina la danza vertical y las proyecciones audiovisuales y que cuenta, además, con la colaboración del artista plástico Giorgio Bormida.

La también creadora de origen italiano (aunque residente en España) Ludovica Zoina competirá con 'Una ilusión de la Golconda', obra que interpreta junto a Vivian Friedrich y que se inspira en un cuadro del pintor surrealista belga René Magritte. El jueves, día 27, se podrán ver dos nuevos espectáculos. Se trata de 'Identidad', una coreografía de Jorge Martín Gutiérrez (España) para tres bailarines, y 'Gota de cristal', una propuesta de Chantal Goudard (Francia).

Compañía de hip-hop catalana Get Bak. / Certamen C. Burgos

Los lenguajes coreográficos más actuales se darán cita en la competición de Danza urbana, en la que participarán la compañía Get Bak (que presenta a concurso 'GetLive'), Legacy Dance Company (con 'Insight), el joven creador Ugo Boulard (con 'Ymir'), el coreógrafo y bailarín madrileño Arias Fernández (que compite con el dúo 'A risas') y Moisés Moe (que recala en el Certamen con la obra de danza experimental 'Kintsugi'). Todas estas coreografías podrán verse entre el miércoles 26 y el jueves 27 en el Teatro Principal.

El concurso también alcanzará a los grafitis, ya que se considera que este arte está muy relacionado con la danza, en concreto urbana. El Paseo de la Sierra de Atapuerca recibirá a los competidores que esgriman aerosoles, en esta vertiente complementaria del concurso coreográfico.

La decimosexta edición del concurso está dirigida y coordinada por el coreógrafo Alberto Estébanez, organizada por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Colaboran el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León.

Inauguración y clausura

Ya fuera de concurso, la programación del Certamen Burgos & New York ofrecerá otras representaciones, también en el Teatro Principal. La gala de apertura tendrá como protagonista a Arnau Pérez, alumno del Conservatorio Superior de Danza de Madrid 'María de Ávila', CDSMA, que llevará a escena 'I'm not a kid anymore' (Teatro Principal, miércoles 26). Durante la jornada de clausura, será el turno para 'Catalina mía', un dúo que defenderán en escena Indalecio Séura y Carmen Muñoz. Esta obra fue galardonada en el Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid, festival con el que la cita burgalesa mantiene un acuerdo de colaboración.

Premios y convenios

El apartado dedicado a la Danza contemporánea, el más veterano del Certamen, concederá tres galardones, dotados respectivamente con 9.000 euros, 6.000 euros y 3.000 euros. En la categoría de Danza vertical, el festival fallará un único premio de 5.000 euros.

Por su parte, la sección de Danza urbana entregará dos galardones de 2.000 y 1.000 euros. Finalmente, los trabajos seleccionados en la competición de Grafiti, que tendrá su inspiración en la danza urbana y su conexión con las calles, edificios y monumentos o espacios arquitectónicos de Burgos, competirán por un primer premio de 1.000 euros, una segunda distinción dotada de 500 y un tercer galardón de 200 euros.

Además, se entregarán otros reconocimientos, como el Premio Castilla y León es Vida, el galardón que otorga el Festival Hop (Barcelona), el Premio Ventana Abierta a la Danza, el Premio SóLODOS en Danza de Costa Rica, el Premio del Certamen de Danza de Sabadell, el Premio de Intercambio de Coreografías y el Premio del Centro Coreográfico de La Gomera.

A estas distinciones se suma el acuerdo del Certamen con el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid. Gracias al convenio de colaboración que ambos eventos suscribieron hace algunos meses, algunas de las piezas finalistas en Burgos formarán parte de la programación de la próxima edición dela cita escénica vallisoletana que dirige Javier Martínez en 2018.

Además del concurso

Más allá de estas propuestas, el Certamen propone un amplio conjunto de actividades paralelas. La danza urbana protagoniza 'Moving spaces', un iniciativa de carácter participativo en la que los componentes de la compañía Get Bak, una joven compañía catalana formada en 2003, invitarán a los asistentes a adentrarse en el universo del hip-hop.

Este taller se celebrará durante las mañanas de los días 26, 27 y 28 en el Paseo de la Sierra de Atapuerca. Las artes del movimiento también tomarán las calles del centro de la ciudad con la representación de 'Cortejo', un espectáculo de Baldo Ruiz y Paloma Caldero que deconstruye las relaciones entre hombres y mujeres, sus códigos y pautas sociales (Paseo del Espolón, miércoles 26 de julio).

Ya por último, la periodista y crítica de danza Marta Carrasco ofrecerá una conferencia titulada 'La Escuela Bolera: desde la princesa rusa a la amante de Bismark'. La charla-coloquio se celebrará en el Salón Rojo del Teatro Principal el jueves, día 27, a las 13.30 horas.