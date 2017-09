Ávila se convierte en la capital del circo familiar Imagen de uno de los espectáculos celebrados en la edición de 2016. / El Norte El Festival Internacional aumenta este año en dos días su programación e incorpora espacios escénicos y la sección Cir&Co Cine LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Martes, 5 septiembre 2017, 10:33

Teatro de calle a golpe de TAC, un puñado de disciplinas artísticas bajo el paraguas del Fàcyl en Salamanca, música que hace eco primero en la naturaleza (Gredos) y después entre bodegas (Sonorama), teatro alternativo en Tierra de Campos (Fetal), teatro nacido de la tierra en Ciudad Rodrigo, magia en Zamora, marionetas en Segovia,... y circo rodeado de murallas para regresar a épocas pretéritas de la mano de una de las disciplinas más antiguas que, sin embargo, más han evolucionado en los últimos tiempos.

Castilla y León lleva ya tiempo tejiendo un mapa festivalero que, además, ha sabido adaptarse en fechas a un calendario cada vez más estrecho por la proliferación de actividades lúdico-culturales.

En este abanico ha conseguido colarse desde Ávila el Festival Internacional de Circo de Castilla y León, Cir&Co, y aportar cinco ediciones después uno de los programas más vanguardistas y atractivos de su género. De lo contrario no estaríamos hablando de que hasta la ciudad amurallada llegan desde hoy día 5, y hasta el próximo domingo, un total de 32 compañías –veinte de ellas foráneas– para dar forma a 150 representaciones –dos de ellas estreno mundial y quince estrenos nacionales– en los veinte escenarios diseñados por la organización.

Organizado por la Junta en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Ávila, el festival no ha dejado de crecer desde su puesta en marcha y en esta edición aumenta en dos días y presenta cinco compañías más que hace un año, nuevos espacios escénicos caso del Palacio de Polentinos, y la incorporación de la sección Cir&Co Cine, con la proyección de tres películas al aire libre en la ladera de la muralla frente al Lienzo Norte. Se trata de tres clásicos universales que representan a la perfección el espíritu y filosofía circenses: ‘Dumbo’ (1941), ‘El mayor espectáculo del mundo’ (1952) y ‘Había una vez un circo’ (1972).

Además, y con el objetivo de acercarse un poco más si cabe al público infantil, el festival propone este año un itinerario familiar que selecciona las actuaciones y espectáculos destinados para todos los públicos que se pueden disfrutar en familia. Esta selección se complementa con propuestas turísticas de visitas a monumentos de la ciudad, propuestas gastronómicas y visitas guiadas temáticas.

La compañía Imperial Kikiristan llevará su espectáculo al Palacio Verdugo. / El Norte

El acento internacional en la programación llega este año de la mano de diez compañías procedentes de Francia, como son Les Arts Mar Saud, Les Zygomates, Imperial Kikiristan, La Faux Populaire, L’Attraction Céleste, Cie Avis de Tempête, Ka Folle Allure, Roulottes en Chantier, Gilles Rémy y Kadavresky; la holandesa Circusdrome, que representará tres espectáculos diferentes;los argentinos Bambolea Alas Circo; Circle of Two (Gran Bretaña); Bubble on Circus (Italia); The Gerlings (Alemania), y Le Cirque du Platzak (Bélgica). Este sello internacional se completa con la participación de los alumnos de las Escuelas Europeas de Circo, procedentes en esta ocasión de Finlandia, Bélgica, Francia, Italia, España y Brasil y que, durante toda la semana, trabajarán en la creación del espectáculo ‘What a wonderful world’, que se podrá disfrutar el viernes 8 y el sábado 9 en el Episcopio, y que tras su paso por Ávila se podrá disfrutar en el Circo Price de Madrid.

El segundo de los estrenos mundiales que plantea el programa lo aporta la compañía francesa ‘Cie Avis de Tempête’ y su espectáculo ‘Comme un vertige’, que se podrá disfrutar en la plaza del Mercado Chico el viernes y el sábado dentro de la sección de CirCo Acrobático.

Dentro del ámbito nacional, la participación corre a cargo de las compañías Tanxarina, The Fune Troupe, Clownbaret, Don Davel, Fuman, Wilbur, Circo Baya, Errabundo, Mile dos Perillas, Nando Caneca –que ya pasara por el TAC, festival de teatro y Artes de Calle de Valladolid–, Mercucho Producciones y Tropiezo Teatro, estas dos últimas procedentes de Castilla y León.

Cupón de la ONCE

Esta quinta edición de Cir&Co tendrá una mayor visibilidad gracias a los 5,5 millones de cupones que la ONCE dedicará a este evento en el sorteo de mañana miércoles, tal y como anunció ayer la directora general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, en compañía del alcalde de Ávila, José Luis Rivas, y el director territorial de la ONCE, Ismael Pérez. Precisamente este último destacó el esfuerzo de la ciudad amurallada en materia de accesibilidad. «Es todo un ejemplo desde el punto de vista de las actuaciones realizadas en accesibilidad y discapacidad», señaló durante la presentación, en declaraciones recogidas por la agencia Efe. «La ONCE y el circo, aunque no lo parezca, vivimos de la ilusión», apuntó, deseando que la cultura y el ocio «sean cada vez más accesible para las personas con discapacidad».

Mar Sancho, directora general de Políticas Culturales de la Junta, durante la presentación en Los Cuatro Postes. / Raúl Sanchidrián

Sancho, por su parte, hizo hincapié en «la apuesta de la Junta por la internacionalización del festival, tanto en el aumento del número de compañías, como en la celebración de un nuevo encuentro de las Escuelas Europeas de Circo».

José Luis Rivas, mientras, no dudó en elogiar la iniciativa de la Junta para completar «una oferta de ocio» que «alarga la temporada turística» en Ávila en el mes de septiembre.

Esta quinta edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León ha contado con una intensa campaña promocional en ferias turísticas y en mercados prioritarios y de proximidad, lo que ha provocado que un amplio porcentaje de visitas proceda en los próximos días tanto de Madrid como de Extremadura. Entre las acciones promocionales más relevantes destaca la campaña de gran impacto visual en Madrid, a través de las pantallas de gran formato de Callao-Gran Vía, y la presencia promocional en 55 módulos promocionales en calles céntricas de Madrid, como Alcalá, Callao, Castellana, Goya, Gran Vía, Fuencarral, Paseo de la Habana y Príncipe de Vergara, entre otras.

En la edición de 2016, con dos días menos de programación, el festival logró alcanzar la cifra de 70.000 espectadores.