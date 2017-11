José Varela: «España se mantiene entre el español militante y el indolente» Carlos Aganzo, el coronel Aguado, José Varela y Fernando Conde, antes de dar comienzo a la conferencia. / Ramón Gómez El autor e historiador José Varela Ortega, artífice de la Fundación Ortega-Marañón, repasa los estereotipos de España dentro del Aula de Cultura celebrada por primera vez en el edificio de Caballería SAMUEL REGUEIRA Valladolid Jueves, 9 noviembre 2017, 21:46

Recién aterrizada el Aula de Cultura en la Academia de Caballería, por primera vez en su historia y como un paso más de acercamiento cultural al estamento militar (y, consecuentemente, de aproximación de estos a la ciudadanía), ha tenido lugar una charla del historiador y autor José Varela Ortega. Nieto del ilustre Ortega y Gasset y artífice de la Fundación Ortega-Marañón, la ponencia tuvo lugar en el marco de esta serie de conferencias organizadas por El Norte de Castilla con el patrocinio de Caixabank y el apoyo de la Junta de Castilla y León.

«Es una situación difícil donde lo verdaderamente arduo no pasa por definir el predicado de la oración, sino el sujeto; no el qué o el por qué, sino el quién», comenzó Varela Ortega a la hora de demostrar los escollos que surgen al tratar de definir qué es, realmente, España y sus españoles, ya solo partiendo de su inmensa evolución a lo largo de toda la Historia. «España se mantiene en la contradicción entre dos estereotipos; el español militante y el indolente; el que se forja, valeroso, al albor de la toma de Granada -desquite, por otra parte, de la pérdida de Constantinopla-», indicó el historiador, «y el que emerge en la época decadente de Carlos II como un país reaccionario, supersticioso, que no trabajaba -el dolce far niente- y bajo el yugo de la Inquisición».

Esta dicotomía se repite periódicamente, con sus pequeñas diferencias, y ha caracterizado todas y cada una de las épocas representativas de España: «Lo fundamental es existir, de forma crítica o lisonjera». Y ahí es donde surge el aparato propagandístico: el guerrillero español -y el bandolero- germina como mito romántico dada su indisciplina frente a la conquista de los Bonaparte, lo que suscita un inmenso entusiasmo.