Carme Chaparro: «En mi novela clavo banderillas a todo el mundo»

La periodista Carme Chaparro ha paticipado en el Aula de Cultura de El Norte de Castilla para desgranar las claves de su exitoso debut literario y ahondar en los argumentos que dan pie a su novela 'No soy un monstruo'. «En mi novela clavo banderillas a todo el mundo: periodistas, policías... Pero son profesionales que, como los médicos, tienen que saber cómo contenerse cuando les toca trabajar con algo terrible, y no se dejan llevar por sus sentimientos. Portan una carga emocional tremenda que luego se llevan a casa, porque su profesionalidad les obliga a controlarla. Pero sin ella no se entienden sus decisiones», ha asegurado sobre un libro que tardó en decidirse a escribir, rechazando antes numerosas ofertas para sumarse al mercado editorial.

«Durante mucho tiempo se me propuso que me sumara a cada boom editorial del momento: novela histórica, novela humorística, novela feminista... En ocasiones hasta me llegaron a proponer la documentación y un experto para que me ayudase. Yo tenía claro que no iba a escribir aquello que fuera por encargo», ha apuntado, inquirida en ese momento por la aparición de no pocos presentadores que se han ido sumando a las estanterías. Sandra Barneda, Mónica Carrillo,... «También presentadores como Máxim Huerta o Christian Gálvez. Pero también encuentro un cierto prejuicio hacia nosotras que no existe con periodistas de radio o prensa escrita, ni siquiera con otros gremios, caso de los abogados», ha señalado en su exposición.

Preguntada por el procés, algo que tanto ocupa a los periodistas y preocupa a la sociedad, Carme Chaparro no ha dudado en lamentar el devenir de los acontecimientos en Cataluña. «Soy la cabeza y ojos que transmiten el trabajo de cientos de compañeros, y mi obligación es que no se note lo que pienso en lo social, lo político o lo religioso. Pero sí me da pena, como catalana que vive en Madrid, ver que a nivel ciudadanía hemos olvidado decirles que les queremos y queremos que se queden. España es un país maravilloso por su multiculturalidad y quizá el problema con Cataluña es que nos ha faltado cariño. Es una reflexión más emocional que política, pero el nacionalismo es un juego de emociones», ha comentado.