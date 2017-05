«La propaganda de ingleses y franceses nos ha convertido en auténticos villanos»

Con frecuencia se atribuye al célebre Groucho Marx la frase «Inteligencia militar resulta una contradicción de sus términos». Desde el año 2000, César Muro Benayas (Talavera de la Reina, 1952) ha combatido esta máxima, compaginando las responsabilidades adquiridas ya décadas atrás como teniente general del Ejército de Tierra con la difusión de la cultura militar, a partir de distintos textos y artículos que van de lo particular (misiones de Bosnia) a lo general (victorias de los soldados), pasando por la divulgación de distintos hitos de las fuerzas armadas a lo largo de la Historia de España. Fruto de sus trabajos e investigaciones, Muro ha autoeditado su primera novela, ‘Infantes sin leyenda’ (Punto Didot, 2017) sobre la que conversará junto a Fernando Conde en el próximo Aula de Cultura de El Norte de Castilla, que se celebra este miércoles 19 (19:00 horas) en la Capitanía del Palacio Real de la plaza San Pablo, con el patrocinio de Caixabank y la colaboración de la Junta de Castilla y León.

«Al novelar esta historia me he basado en dos principios: ajustarme a lo documentado, que me guste o no, resulta inamovible: y luego novelar cuanto me falta, completar con la ficción aquello que la Historia no ha podido cubrir», explicó Muro a este diario. Su debut en el campo de la ficción recrea distintos avatares protagonizados por el Regimiento Mallorca, el decimotercero de Infantería, que mientras coloniza Uruguay durante los siglos XVI y XVII combate contra indios charrúas o corsarios contrabandistas ingleses y portugueses, en defensa de enclaves en Río Grande o las Malvinas.

A diferencia de otras culturas, en España hemos olvidado el valor de nuestras Fuerzas Armadas"

El germen de este trabajo lo ubica su autor a partir de su amistad con un oficial uruguayo, el cual había contraído una rarísima infección en una misión de Naciones Unidas y, mientras asistía a sesiones de recuperación en el hospital militar Gómez de Ulla de Madrid, se alojó durante un año en Toledo, donde Muro era director de la Academia de Infantería. Este oficial, que ostentaba un diplomado en Historia y un estudio sobre el regimiento Mallorca, vio publicado su trabajo en la Academia, y terminó invitando a Muro a Montevideo, donde el jefe del ejército uruguayo lo condecoraría. Fue su paso por el país el que terminó de suscitar el interés del teniente general en torno a este tema, sobre el cual empezó a investigar en archivos militares mientras tomaba clases por correspondencia sobre técnicas de relato y novela. Diez años ha tardado en gestar este proyecto, pero nunca ha «perdido la ilusión», en sus palabras.

Gestas olvidadas

«Vi que era una gesta olvidada en la historia española», aseguró, sosteniendo que, aunque en Uruguay existen muchas lagunas en torno a la época española, este regimiento es más conocido que en tierra española, en parte por la irrigación de la «leyenda negra» que existe en torno a los primeros colonizadores: «Ya arrancó en la Edad Moderna y el Siglo de Oro, con españoles comiendo niños, una propaganda orquestada por nuestros enemigos ingleses y franceses que nos ha convertido en auténticos villanos», se lamenta el escritor, que no deja de citar las Leyes de Indias donde Bartolomé de las Casas abogó por la responsabilidad de España en la defensa de la cultura indígena. «A veces pregunto con sorna cuántos sioux y apaches hay en Nueva York, y cuántos descendientes de los indios hay en Ecuador».

A los conflictos con Portugal e Inglaterra se suma también la expulsión de los jesuitas, todas ellas decisiones resueltas desde las altas esferas pese a los éxitos o al buen entendimiento de los soldados, que asumen con disciplina la contradictoria realidad: «Resultaba frecuente que aquello que se ganara con los aceros se perdiera con la diplomacia», recalcó el autor.

‘Infantes sin leyenda’ mezcla personajes reales e históricos en un reflejo de la sociedad en cuatro capas: los protagonistas del regimiento, los gobernadores (la Corona, los superiores y los virreyes), la sociedad (indios, jesuitas y colonos) y los enemigos (portugueses e ingleses). Plagado de ilustraciones que aportan claves sobre rutas, escudos y guerreros de la época, el libro incluye el sentir de los militares de aquella época, el emergente papel de la mujer en su incorporación a la sociedad, hasta la fecha inédita, y el sentir general de la Ilustración.

Puesta en valor

La novela busca, en sentido último, «poner en valor las virtudes de las fuerzas armadas españolas», expuso Muro; «cómo hemos olvidado nuestra historia en contraposición a otras culturas», como la conquista del Oeste de los Estados Unidos, que pese a todas sus películas «no deja de ser una pequeña parte». El escritor, que también ha investigado sobre el papel en las guerras carlistas de la Guardia Real, una unidad de la que también ha formado parte, es un fiel seguidor de la novela histórica y militar, en especial de la francesa, la inglesa o la americana. De la española considera que «hay poca, pero con los años ha mejorado mucho», y cifra su principal influencia en los trabajos de Santiago Posteguillo, de quien se reconoce «discípulo y amigo».