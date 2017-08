¿Qué ver en Valladolid? Picasso, Chanel y Cuba Las exposiciones municipales propuestas en Valladolid durante el verano ya sobrepasan entre las tres los 27.000 visitantes La exposición 'Coco Chanel y el arte' se posiciona de momento como la más visitada, con 15.000 personas. / Ramón Gómez CLARA RODRÍGUEZ MIGUÉLEZ Valladolid Sábado, 5 agosto 2017, 20:31

¿En qué pensaba Pablo Picasso cuando trazó las líneas maestras del Guernica? Coco Chanel era amiga suya pero... ¿qué opinaba de el pintor y del arte de la época? ¿Cómo funcionaba la propaganda política durante la revolución cubana?

Agosto no ofrece sólo piscina o viajes, y en la ciudad de Valladolid dispone también una amplia oferta de exposiciones encabezada por las tres apuestas actuales de las salas municipales: 'Guernica de Picasso', 'Coco Chanel y el arte' y 'Diseñando la revolución: carteles cubanos 1960-1990'. Bocetos del famoso cubista, perlas y esculturas y el Che enmarcado en atractivos juegos de color responden a las preguntas que crecen al pisar los museos. Las tres exhibiciones registran ya marcas que, en cualquiera de los casos, superan los 5.000 visitantes. Sus horarios abarcan de martes a domingo, de 12 a 14 horas y de 18:30 a 21:30 horas. Si todavía no las has visto, ¿a qué esperas?

Retales de una guerra

Guernica de Picasso Lugar: Casa Revilla. Hasta el 20 de agosto. Desde su inauguración el 30 de junio, ha superado los 7.000 visitantes.

Corría el año 1937 y a Picasso se le presentó en casa Josep Renau, con la delegación española del gobierno de la II República, pidiéndole que realizara un mural. El malagueño, pacifista y simpatizante republicano, se mostraba en cambio reticente a pintar por política. Sin embargo, cuando el 26 de abril la localidad vizcaína de Guernica fue bombardeada, empezó una carrera frenética en un gran lienzo que desembocó en una de sus obras más famosas y punzantes. 42 bocetos fueron mudos testigos de la evolución del Guernica: Pablo Picasso los realizó antes y durante todo el proceso de creación del cuadro cubista. Es a través de ellos como puede estudiarse todo un proceso que divulga el horror con lenguas aceradas y figuras afiladas en un grito. Las dudas del artista y la simbología de su obra se plasman en estos estudios preparatorios que anticipan, entre muchos otros y con sus cambios y evoluciones, al caballo, al toro y a la mujer con su hijo muerto.

Dos visitantes observan respectivamente la exposición sobre carteles cubanos (arriba) y la que versa sobre bocetos del Guernica (parte inferior izquierda). En la parte inferior derecha, Coco Chanel. / Gabriel Villamil/ Alberto Migueza/ Cecil Beaton

Un París vestido de inspiración

Coco Chanel y el arte. Más allá de la moda Lugar: Museo de la Pasión. Hasta el 27 de agosto. Más de 15.000 personas han visto la exposición desde que abrió sus puertas el 7 de junio.

La mirada que regala esta exposición conecta a una de las diseñadoras más famosas de todos los tiempos con múltiples artistas. Gabrielle, nombre de pila original de Coco Chanel, se relacionó con fotógrafos, pintores y escultores: Picasso, amigo de Coco, brilla de nuevo aquí con fuerza; pero también lo hacen los trabajos de Apel·les Fenosa, Jean Cocteau o Salvador Dalí. A través de distintas obras, se entreabre la relación que ligó al icono de la alta costura francesa con el arte y los artistas a lo largo de toda su biografía. Su silueta elegante, ya fuera ella joven o mayor, se pasea entre fotografías de Hoyningen Huene, 'La fiesta' de Picasso o grabados de Jean Cocteau a lo largo de las dos salas inferiores. Además, fotos y confecciones de la propia modista- por ejemplo tacones con perlas o trajes con falda- se distribuyen en la sala superior, en una conjunción de arte y moda que respeta al arte como algo distinto a la confección de ropa, pero que puede inspirar a la misma. «Que el arte haga uso de la moda es más que suficiente para la gloria de la moda», decía ella. Es posible también reservar día y hora para una visita guiada.

Los gráficos de una época

Diseñando la revolución: carteles cubanos 1960-1990 Lugar: Sala de Las Francesas. Hasta el 27 de agosto. Suma ya, tan sólo desde el 13 de julio, más de 5.000 visitantes.

Publicidad y propaganda son factores básicos de toda campaña política, y por supuesto, claves de toda revolución. En la sala de Las Francesas se expone una colección que muestra desde a Nixon con colmillos de lobo hasta mensajes directos a las mujeres (la Federación de Mujeres Cubanas ilustra el papel femenino), pasando por fusiles que llaman a las armas y gamas de colores llenas de complementarios y contrastes.

Tres secciones distribuyen el espacio: la primera de las tres épocas adquiere un carácter más combativo en sus mensajes, la segunda pone el acento en la solidaridad internacional y la tercera mezcla cartelería del ámbito cultural cubano. El Che Guevara y Fidel Castro aparecen de manera recurrente a lo largo de la muestra, pero también hacen aparición detalles como un Jesucristo guerrillero, un par de reyes de póker rematados por esvásticas y pósters de cine cubano.