El 'ojo de halcón' de David Aja

No tuvo demasiado interés por los museos pero ahora se siente orgulloso de que su obra se exponga en uno. David Aja (Valladolid, 1977) dibujante de cómic, ganador de cinco premios Eisner e infatigable creador de Marvel, expone una retrospectiva de quince años de trabajo en el Patio Herreriano. 348 obras, muchas de ellas originales, recorren sus dibujos al servicio de superhéroes como Iron Fist y Hawyeke (Ojo de Halcón), el proceso de creación de páginas y portadas, sus bocetos y una parada en su próximo proyecto, la novela gráfica 'The Seeds', que se publicará en marzo de 2018.

Asier Mensuro, comisario de la muestra, celebra la integración del cómic, el noveno arte, en los museos de arte contemporáneo, destaca la dimensión artística de Aja, "que es mucho más que un dibujante porque participa y determina el guion" y subraya las influencias cinematográficas en sus páginas.

David Aja fue primero lector de cómics, luego dibujante aficionado, estudió Bellas Artes en Salamanca "rama de diseño gráfico porque lo que me gustaba era el cómic", y logró hacer de su pasión su oficio. "Es un trabajo que exige muchas horas, en soledad, y sin embargo, si te apasiona, no te importa", dice este obrero del dibujo. Cuando se enfrenta a un cómic, "a un número de 20 páginas dentro de una serie", lo primero que hace es imaginarlo como un todo, hacer el boceto de la composición completa para luego desarrollarlo página a página. "Las portadas llevan otro proceso, tienen más que ver con el diseño gráfico y la ilustración. Me gusta que no haya demasiados elementos, se tiene que ver claro de lejos y de cerca". Los 'oscar' del cómic, los premios Eisner, le han llegado tanto por páginas como por portadas. Además de Iron Fist, ha dedicado su talento a series de Scarlet Wich, de Red Skall o The invencible Ironman, antes de pasar tres años y medio con Hawkeye. Ahora ultima su proyecto más personal, 'The Seeds'.

Junto al cómic, la exposición muestra algunas de las ilustraciones para textos literarios de Aja que podrán verse hasta el 7 de enero.