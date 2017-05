De Marilyn a Karl Lagerfeld

El Museo de Arte Contemporáneo Español Patio Herreriano abre, por primera vez, sus puertas a una exposición de moda. ‘Efímera y fugitiva. Retratos de moda’, que podrá visitarse hasta el próximo 27 de agosto en Valladolid, recorre en 103 instantáneas, desde principios del siglo XX hasta la actualidad, la historia de la fotografía de moda. «Es más que un recorrido por la historia de la fotografía de moda. A mí la moda me interesa desde el punto de vista sociológico. Hay muchas fotografías de los años cincuenta, que es una época que a mí me interesa mucho porque son unos años en los que los editores de las grandes publicaciones de moda dieron a los fotógrafos del momento libertad para ir más allá del vestido o del cuerpo; para atrapar la actitud, el simbolismo, el estilo de vida, el pensamiento...». Quien así habla de esta selección de instantáneas es Lola Garrido, comisaria de la muestra y propietaria de las fotografías que componen esta espectacular exposición, que hoy abre sus puertas en Valladolid.

Pionera en España en el coleccionismo de fotografías, Lola Garrido trae a Valladolid «una muestra única que, en España, sólo podrá verse en Valladolid». Esta exposición tiene su germen en la muestra ‘About Fashion’ que, en 2015, albergó el Museo Cristóbal Balenciaga de Guetaria (Guipúzcoa). Hoy, con casi una veintena de imágenes más, nace ‘Efímera y fugitiva. Retratos de moda’, que después viajará a Estocolmo (Suecia) y Dortmund (Alemania).

«Una mirada personal»

La exposición, ubicada en la sala 2 del museo vallisoletano, arranca con una fotografía de la diseñadora de moda italiana Elsa Schiaparelli, captada en 1936 por el fotógrafo alemán, afincando en París, Willy Maywald. Junto a ésta hay fotografías tomadas por más de 60 icónicos fotógrafos entre los que se encuentran Man Ray, Hoyningen-Huene, Henri Lartigue o Ed Feingersh, entre otros. De este último cuelgan de las paredes de esta sala del Museo Patio Herreriano dos instantáneas protagonizadas por Marilyn Monroe. Las imágenes fueron tomadas en Nueva York en la semana del 24 al 30 de marzo de 1955 para un reportaje en la revista ‘Redbook’ sobre un día en la vida de este mito erótico del siglo XX.

«Es mi mirada personal sobre la moda. No sigo un recorrido histórico. Se puede ver cómo se retrataba a la mujer con dignidad, no como ahora, que parece que acaban de ser violadas o se acaban de meter una raya de coca. Admiro enormemente el respeto con el que se fotografiaba a las mujeres. La mujer es mucho más que un cuerpo. A mí el desnudo no me interesa», explica la comisaria de esta exposición, cuyo cartel es una fotografía de Man Ray de 1937 titulada ‘ La Mode au Congo’, protagonizada por Consuelo Suncín, la salvadoreña que inspiró a su marido Antoine de Saint-Exupéry para escribir el famoso libro de ‘El Principito’.

Nicolas Guerin, 2016

Para Lola Garrido coleccionar fotografías ha sido su gran pasión. Se define, después de 35 años, como «una coleccionista en retirada». Sus colecciones de fotografías se han expuesto en el Museo Pushkin de Moscú, en el Museo de la Fotografía de Charleroi (Bélgica), en México, en Polonia... Valladolid es su ciudad talismán. En 1997 presentó aquí su primera exposición ‘Lo visible y lo latente’; en 2007 regresó con ‘Sus ojos les delatan’; y ahora, en 2017, regresa con esta ‘Efímera y fugitiva. Retratos de moda’.

Junto a las obras de grandes nombres de la fotografía de moda del siglo XX como Man Ray, Hoyningen-Huene, Henri Lartigue o Ed Feingersh Lola Garrido ha hecho también un hueco a «uno de los grandes fotógrafos de moda del siglo XXI»: Karl Lagerfeld. «Hay dos fotografías de las primeras de Lagerfeld de los años noventa». No son las más actuales. Una imagen de Nicolas Guerin de 2016 se lleva la palma. Es difícil quedarse con una sola fotografía, y eso que la comisaria de la muestra huye del proverbio chino que dice aquello de ‘una imagen vale más que mil palabras’. «Para mí una imagen vale más de mil palabras. Lo difícil es tener mil palabras».