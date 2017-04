Apóstoles del siglo XXI

Mateo el recaudador de impuestos, en vaqueros; a sus pies los billetes de su anterior oficio y una guitarra que simboliza el texto evangélico donde cuenta que, tras ser aceptado como apóstol por Jesús, lo celebró con una fiesta en su casa; Andrés fue quien encontró al niño con cinco panes y dos peces del que se habla en el pasaje bíblico de la multiplicación y en el óleo aparece rodeado de estos alimentos; Judas sumido en una atmósfera oscura, con una iguana que le susurra a su oreja y una soga premonitoria colgando de su cuello... Santiago Bellido (Valladolid, 1970) ha recreado en versión contemporánea a los doce discípulos que acompañaron a Jesucristo en episodios del Nuevo Testamento y ha colgado de una sala del Museo de San Joaquín y Santa Ana en Valladolid doce lienzos que ofrecen una visión «adaptada a los tiempos actuales», apunta el autor. «He cambiado la idea histórica y tradicional que nos ha llegado de ellos como seres atormentados vinculados al martirio y los he identificado con símbolos iconográficos renovados».

Óleos con modelos que han posado ocho horas

Santiago Bellido ha pintado los óleos al natural, con modelos que han posado durante ocho horas. «Antonio López y Cristóbal Toral impartieron un taller en Valladolid al que tuve la suerte de asistir, e insistían en que con la pintura al natural se logra un punto especial que no da el retrato a partir de una fotografía, y es cierto», asevera Bellido. En algunos lienzos el autor ha incorporado correcciones que aparecen remarcadas sobre el resto de la composición. Es el caso del óleo de Mateo, sobre estas líneas, con recuadros en su brazo izquierdo y en la pierna flexionada que delatan la zona retocada. «Con algunas piezas –afirma– no quedé satisfecho, y recurrí a la fotografía para fijarme de nuevo y rehacer parcialmente figuras o objetos; así atestiguo que no fui capaz de copiar el modelo al natural en su totalidad».