Boris Rozas, el verso en la maleta

Hay quien encuentra la inspiración en una pradera, la mayoría en el desamor, los menos en el fondo de un vaso, y quien no necesita salir de casa para escribir un poemario. A Boris Rozas suele pillarle con la mochila al hombro, donde guarda no pocos versos y un buen puñado de premios que hacen de su obra incluso motivo de una tesis doctoral al otro lado del Atlántico. Es el caso de ‘La ceremonia de los miedos’, que en verano se publicará únicamente en México para posteriormente presentarse en octubre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

El poeta vallisoletano ha sido protagonista de la sesión organizada por la UVA bajo el título ‘Poeta sin spoilers’, en la que desmenuzó parte de su trayectoria que recoge títulos como ‘Ragtime’, donde la inspiración le llevó hasta Nueva York -en esta ocasión maleta en mano-, ‘Invertebrados’, ‘La senda de las espigas’, ‘La libertad de los girasoles’ o ‘Primeras impresiones de un hombre en la sala de autopsias’, el último de sus trabajos, con prólogo de José María Muñoz Quirós, que ya ha sido merecedor de un accésit, y en el que Boris recoge la vida que no quiere llevar «ni en lo que me gustaría convertirme». ‘A mi vida que no fue’ se puede leer como anticipo de un libro que reflexiona «sobre el por qué nos hacemos poetas», apunta Rozas, poeta viajero que, en palabras de su anfitrión en la sesión, David Acebes, tiene el ‘spleen’ que popularizó Baudelaire y que tiene que ver con la melancolía como sello.

A lo largo de su trayectoria se aprecia en la obra de Boris Rozas poemas vinculados a su estancia. Desde la infancia en Buenos Aires, su estancia en León ('Recreo'), el asentamiento en Valladolid, su paso por la universidad,...