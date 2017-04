Una lucha de trazos y palabras por el cinturón de campeón

El Paraninfo de la Universidad de Valladolid se convirtió ayer en un ring de lucha. En este caso, de LuchaLibro. Un campeonato de improvisación literaria que tiene como lema ‘Tus palabras son más fuertes que tus puños’ y que enfrentó a ocho escritores y ocho ilustradores en un combate en el que corrieron ríos de tinta y no de sangre.

«Ladies and gentlemen welcome to the jungle!» (¡Damas y caballeros, bienvenidos a la jungla!). De esta manera abrió el presentador una velada en la que el cronómetro marcó el tiempo de combate de cada participante. Ilustradores y escritores fueron capaces de unir una ‘amapola’, un ‘bozal’, y un plato de ‘lasaña’ en una imagen y de incorporar en el mismo relato a un ‘rottweiler’, un ‘atril musical’ y una ‘zapatilla’.

Todas las miradas se dirigían en una misma dirección, a la pantalla gigante en la que de forma simultánea podían leer y observar las creaciones de los 16 artistas llegados desde diferentes partes de España. Directos, decididos, sin borrar una coma o un punto de lo ya escrito, con un trazo claro, pero también dudosos, bloqueados e inseguros, los luchadores desplegaron sobre el ring su destreza con los pinceles y el teclado para conquistar a un jurado, al que cada vez le costó más decidir un ganador.

El ring de combate de LuchaLibro Valladolid. / R. Otazo

Por el cuadrilátero fueron pasando escritores e ilustradores, de forma alterna, para plasmar en un dibujo un ‘flan’ y un ‘silbato’ al lado de un cartucho de ‘dinamita’, así como para contar la venganza que una persona se tomó con quien ridiculizó a su novia en una fiesta. Una historia en la que aparecieron los tres elementos que su creador conoció segundos antes de ponerse a escribir: ‘persiana’, ‘maracas’ y ‘tintero’.

Después de cada lucha entre dos rivales, el jurado debía de elegir al que pasaba a la siguiente fase y el perdedor estaba obligado a desvelar su identidad, despojándose de la máscara que le había mantenido oculto durante el enfrentamiento. De esta forma, solo fueron los dos vencedores los que mantuvieron su careta, además de conseguir el cinturón que les acredita como campeones y el premio de la publicación de un libro con sus trabajos, avalado por la editorial Nórdica Libros. Tortuga Miope, fue la escritora que consiguió batir a todos sus contrincantes y Bestia Parda la ilustradora que hizo lo mismo en su categoría de lucha.

Este tipo de competición, que fue ideada por el escritor y publicista peruano Christopher Vásquez en 2009, llegó ayer por primera vez a Valladolid, con una novedad mundial, la participación de los ilustradores. La iniciativa surgió por parte de la agencia vallisoletana Pencil Ilustradores, desde donde aseguran que la elección de «los 16 artistas finales fue muy complicada porque cuando recibimos las propuestas de los participantes, éstas tenían mucha calidad».

5 minutos, 3 elementos y 1 historia en directo, solo podían quedar dos (un escritor y un ilustrador).