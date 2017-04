«Necesitaría dos o tres vidas para jugar en la liga en la que juega mi madre»

Sus pies le encaminaban al mundo de la danza hasta que una lesión y el azar cambiaron su rumbo para devolver a Monserrat Martí al camino que marca su apellido. Ahora Caballé hija sigue los pasos de Caballé madre... aunque de muy lejos, reconoce. «Necesitaría dos o tres vidas para jugar en la misma liga en la que juega mi madre», asegura Martí Caballé, que este fin de semana encabeza junto a la Orquesta Filarmónica de Valladolid el concierto del ‘Réquiem’ de Mozart ofrecido tanto en Valladolid (Teatro Carrión) como en Palencia (Teatro Ortega).

La soprano (Barcelona, 1972) mantiene una admiración máxima tanto por su madre como por María Callas, «dos de las más grandes que no tienen comparación posible», apunta. «Callas rompió moldes en su momento, y mi madre no solo supo elegir papeles sino que ha logrado lo más difícil, que es aguantar a un nivel altísimo durante muchísimo tiempo», señala.

Fue precisamente Monserrat hija quien, a edad temprana, le pidió a su madre que la enviara a Rusia para estudiar ballet. «Era la época de la Rusia comunista», subraya sobre una petición que no cuajó. «Cuando yo empezaba a bailar, todo el mundo se iba fuera. De todos modos, todos decían que era muy alta», explica, lamentando que hoy la danza esté casi peor valorada que la música. «Aunque ahora hay más oportunidades gracias a las redes sociales, el 21% del IVA nos ha lastrado mucho todos estos años. Han sido muchos los aplazamientos y las cancelaciones de actuaciones, además de bajar mucho los cachés», asegura, apuntando que de no haberse dedicado a la música, tal vez hubiera tirado por el camino de la enseñanza. Una profesión que, en buena medida, practica ahora con Caballé nieta, «algo que no pudo hacer mi madre conmigo», apuntilla.