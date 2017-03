El humor y la danza protagonizan la cartelera teatral del fin de semana

La cartelera teatral vallisoletana propone para este fin de semana una variada e interesante oferta centrada en el humor y la danza. Empezando por esta última, los portugueses Em Circulaçao, traducidos libremente como Circolando, presentan en el Laboratorio de las Artes (LAVA) ‘Noite’, una propuesta que integra «un ciclo de proyectos intimistas, que favorecen la reflexión sobre nuestro lenguaje y estética», según señalan desde la compañía lusa, que define su montaje como «un paso en los territorios de la oscuridad en busca de nueva claridad».

«Hablamos de un trío de hombres y de una danza intensamente física y emocional, dialogando con la música interpretada por un DJ que participa activamente en el escenario», explica André Braga, creador de un espectáculo que se sirve de una montonera de viejos neumáticos para hilar su discurso artístico.

Será el sábado, a las 20:30 horas, con entradas a 15 euros.

El deslumbrante Ballet del Teatro Nacional de Wiesbaden (Hessisches Staatsballett) se sube este fin de semana al escenario del Teatro Calderón (viernes y sábado 20:30 y domingo, 19:30, con entradas entre 15 y 50 euros) para representar su singular visión de ‘La Cenicienta’. El elenco compuesto por 28 bailarines y dirigido por Tim Plegge, a quien también pertenece la coreografía, componen una espectacular y preciosista puesta en escena en la línea que ha llevado a esta compañía a convertirse en un punto de referencia en el mundo de la danza.

El Teatro Zorrilla plantea una doble propuesta para el fin de semana. El viernes ( 20:30 horas) y el sábado (19:00 y 21:30), con entradas desde 15 euros, presenta por primera vez en España ‘La vuelta al mundo en 80 días’, una original adaptación del clásico de Julio Verne creada por Sebastián Azzopardi y Sacha Danino, que lleva diez años en la cartelera parisina. Las archiconocidas aventuras de Filleas Fogg toman un tinte especialmente divertido y alocado en esta producción en la que cinco intérpretes dan vida a los 39 personajes que aparecen en escena.

Formas de morir

Para el domingo (19:00 horas y mismo precios) la sala de la Plaza Mayor ha reservado una original comedia en torno a la muerte. ‘¡Qué bello es morir!’, cuenta con un guion escrito por siete autores y artistas, entre ellos Antonia San Juan, Félix Sabroso o Màxim Huerta, que swobre la escena se traducen en otros tantos episodios protagonizados por Beatriz Rico, Josele Román y Fran Antón. Bajo la premisa de que «el más allá es mucho más divertido que nuestra aburrida vida diaria» el humor llevado a veces al absurdo es la razó de ser de esta propuesta.

Los vallisoletanos de Guetto 13-26, a los que no les va la comodidad de los montajes sencillos, se trasladan este viernes (20:30 horas y entradas a 10 euros) a Laguna de Duero para poner en escena en la Casa de las Artes su particular homenaje a García Lorca con una versión de ‘Bodas de sangre’ en la, como afirma su director, Félix Fradejas, se pone el foco en lo que no se dice.