«Antonio Díaz es más nombre de torero que de mago, así que cuando nació la idea del programa de Discovery Channel ya supe que me iba a quedar con el de ‘El mago pop’. Pero intento cuidar mi nombre. Me gusta ser Antonio Díaz, ‘el mago pop’». Así se presenta Antonio Díaz (Badia del Vallés, Barcelona, 1986), ‘el mago pop’, que aterrizará los próximos 10, 11 y 12 de marzo con ‘La gran ilusión’ en el Teatro Carrión de Valladolid. Del 17 al 19 de marzo estará en León; el 6 y 7 de abril, en Miranda de Ebro; y el 8 y 9 de abril, en Soria.

-Licenciado en Arte Dramático, ¿lo de la magia fue el ‘plan b’ de actor frustrado?

–He querido ser mago desde que tenía 4 ó 5 años. Hice teatro en su día para tener más herramientas para hacer magia. Me he formado alrededor del espectáculo con el objetivo de ser un personaje para hacer lo que yo hago: magia.

-Así que no se hizo mago tras leer ‘Harry Potter’. ¿Cuánto le debe el ‘boom’ de la magia a J. K. Rowling?

-Se han dado muchísimos factores para el actual auge de la magia. Ha coincidido la llegada de películas de magos con programas de televisión y libros, y también ha sido muy importante el que haya espectáculos de magia en teatros compitiendo, por ejemplo, con musicales.

-Su espectáculo ‘La gran ilusión’ está a punto de cumplir ya cuatro años, ¿ha cambiado mucho desde la primera actuación?

-Ha cambiado mucho, pero sin cambiar en la esencia. Son los mismos juegos que llevo haciendo desde que lo estrené pero lo hemos mejorado mucho. Hemos hecho más de 1.200 funciones y ha habido un poco de selección natural. Lo bueno no ha desaparecido y lo que funcionaba menos lo hemos ido cambiado, por lo que ahora el espectáculo tiene un ritmo fascinante y el ‘boca oreja’ está siendo muy fuerte.

-¿Es mago las 24 horas del día o es capaz de desconectar?

-La frase ‘hazme un truco’ me ha acompañado toda mi adolescencia. Ahora, después de muchos años, he conseguido desconectar y ya mi familia y amigos no me suelen pedir trucos, pero lo he sufrido muchos años. El poco tiempo que tengo fuera de la magia intento no hacer magia pero, ¿sinceramente? Es muy difícil.

-¿Qué es más difícil hacer magia en la tele o en un teatro lleno?

-La magia en directo funciona muchísimo mejor que en televisión porque en televisión tienes que desactivar la desconfianza del espectador, que no piense que es un truco de magia o un efecto de vídeo. El que asiste al teatro y lo vive en primera persona, o incluso le toca salir a escenario, se lleva una sensación de asombro incomparable.

-¿Cómo se puede ser mago sin chistera ni varita ni conejo blanco?

-Durante muchos años hemos tenido todos el mismo estilo. A mí me gusta que ahora cada mago tenga su estilo y haya diferentes estilos, igual que hay diferentes estilos de música.

-¿Cuál es el mejor piropo que se le puede decir a un mago?

- El mago es un actor que interpreta el papel de mago, así que el mismo que a cualquier artista: ‘Gracias. Me has hecho soñar’. Nuestro objetivo como ilusionistas, como cualquier arte escénico, es emocionar, divertir... pero a través de la magia.