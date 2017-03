El homenaje que no tendrá Zorrilla

«Pocos lugares se pueden sentir tan identificados con un personaje teatral como Alcalá de Henares con su Tenorio, porque es una ciudad con un profundo espíritu que emana del Siglo de Oro». Lo proclama el Ayuntamiento de la localidad madrileña en la nota de prensa en la que anuncia su última representación callejera de ‘Don Juan Tenorio’, una tradición que este año cumplirá su 33ª edición. El hecho no tendría mayor trascendencia si en 2017 no se celebrara el bicentenario del nacimiento del autor de una de las obras de teatro más conocidas y representadas, el poeta y dramaturgo José Zorrilla, hijo ilustre de la ciudad de Valladolid, donde nació el 21 de febrero de 1817.

El Ayuntamiento de Valladolid, en colaboración con otras instituciones como la Junta o la UVA, ha elaborado un programa de actividades que, con motivo de esa conmemoración, se desarrollará a lo largo del año. Exposiciones, ciclos, conferencias, talleres y una página web forman parte de las actividades anunciadas a finales del año pasado por la concejala de Cultura, Ana Redondo, como «el gran evento cultural por el que apuesta la ciudad de cara a 2017», al que se iba a dedicar un presupuesto de 200.000 euros.

En el mismo acto de presentación la edil fue interpelada sobre la propuesta de aprovechar el bicentenario del autor vallisoletano para organizar en la ciudad una representación semejante a la alcalaína. La idea surgió del actor –también vallisoletano– Fernando Cayo, quien planteó un evento inspirado en el original pero con actores de la ciudad (una treintena incluidos los figurinistas). Su coste rondaría los 200.000 euros, aunque podría aquilatarse eliminando algunas de las partes del espectáculo, como la seguridad privada. De hecho, el presupuesto que el Ayuntamiento de Alcalá le dedicó el último año fue de 170.000 euros.

«Solo la satisfacción»

«El coste es excesivo, no lo podemos asumir; apostar por él supondría que no podríamos hacer muchas de las propuestas programadas», respondió Redondo ese día. La concejala también echaba de menos una mayor concreción del proyecto en el que Cayo figuraba como protagonista y «promotor», según la concejala, extremo que desmiente el actor: «No soy promotor, yo no iba a sacar nada, solo la satisfacción de llevar a Valladolid un evento de esta magnitud, y el caché por hacer de protagonista, muy inferior al que suelo cobrar», afirma. El actor, que recientemente suscitó una controversia desde las páginas de El Norte al declararse «marginado» por el promotor teatral del consistorio de su ciudad, considera que es una gran oportunidad perdida. «Es una lástima porque se trata de una manifestación que trasciende lo teatral, porque reunió el año que yo lo hice a 33.000 personas en el fin de semana. Es un evento cultural de alto impacto económico y turístico. Además, este año se celebra el bicentenario y hubiera sido la mejor manera de honrar al vallisoletano que creó un mito literario como el don Juan», explica.

En el mismo sentido, incide, «ya estaba todo planeado y perfectamente pormenorizado, hasta tenía título (‘El Don Juan por San Juan’)», ya que proponía celebrarlo en esa festividad, el 23 y el 24 de junio, «un fin de semana que hubiera atraído a muchísimo turismo, y una manera de promocionar nuestra ciudad y de darle un empaque a otro nivel», afirma el actor, que no esconde la decepción que le supuso el rechazo: «Me dolió mucho porque no es algo que haga para ganar dinero, sino un ofrecimiento a la ciudad de un espectáculo que ha sido un éxito durante treinta años y creo que era un deber para Valladolid hacerlo, máxime cuando es un evento que reportaría beneficios turísticos y económicos y me pareció una lástima», señala. El argumento de la concejala sobre el coste excesivo no le convence: «Tú tienes un presupuesto y decides a qué lo dedicas y a qué no, y prefirieron destinarlo a otras cosas y a esto no. No me parece tanto si miramos la repercusión económica y la proyección nacional e internacional que tendría», zanja.

El llamado ‘Don Juan de Alcalá’, una tradición que se remonta a 1984, está declarado Fiesta de Interés Turístico Regional y es la representación al aire libre más multitudinaria de las que se realizan en España, alcanzando unas cifras que rondan los 30.000 espectadores, según informan desde su Ayuntamiento. «En Valladolid podía haber reunido a 50.000 personas –apuesta Cayo– lo que requiere escenarios e iluminaciones en las calles y una infraestructura mínima». Se proponía un recorrido con paradas en la plaza de San Pablo, el lateral de la Catedral y la Plaza Mayor. La idea es que la gente va siguiendo el espectáculo de un escenario a otro y en las pantallas gigantes instaladas a tal efecto. «Demasiada infraestructura como para recuperar el proyecto, creo que para este año ya no va a ser posible», lamenta el intérprete, que propuso un equipo encabezado por Carlos Aladro (dirección) y Clara Pérez (producción), con experiencia de varios años en la función alcalaína.

El alcalde de la ciudad que vio nacer a Cervantes, Javier Rodríguez Palacios, asegura que «invertir en el ‘Don Juan’ es invertir en cultura, que genera una imagen de la ciudad», y a la que califica de «obra única en un entorno maravilloso en una muralla del siglo XIV y junto a un Palacio Arzobispal del siglo XVI». «Los más de 200.000 alcalaínos –añade– constituyen un público conocedor del drama, conocedor de los versos y que año tras año asisten con renovado interés». La representación se celebra en torno a la festividad de Todos los Santos.

Fernando Cayo fue llamado para interpretar a don Juan en 2014, el 30º aniversario de la representación. «Me quedé fascinado –recuerda–, es una dimensión de concierto de rock. Ha sido una de las experiencias teatrales más importantes de mi vida. Ver tanta gente en la calle entregada a disfrutar de un espectáculo teatral, encima de un autor vallisoletano... y dije ¿cómo no hemos hecho esto en Valladolid?, ¡hay que hacerlo!», relata. Sin embargo, ahora, descartado ya el proyecto solo se lamenta: «Si una localidad como Alcalá es capaz de hacerlo, ¿cómo es posible que Valladolid no lo sea?».