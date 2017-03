El arte reflexiona sobre la globalización mundial

En 2013, las obras invitaban a reflexionar sobre la realidad de la sociedad contemporánea; en 2014, sobre el equilibrio entre existencia e imaginación; en 2015, las problemáticas económicas, sociales y ambientales fueron el foco de atención; y en 2016, llegó el turno de pensar en la relación entre la búsqueda de lo nuevo y la nostalgia. En esta ocasión la exposición de CreArt, que se presentó ayer en la Sala Municipal de Exposiciones de la Iglesia de las Francesas, habla de la globalización mundial a través del arte.

La muetra Título:'Creadores europeos' Dónde:Sala Municipal de Exposiciones de la Iglesia de las Francesas Cuándo:Hasta el 2 de abril, de martes a domingo y festivos (12:00 a 14:00 h. y 18:30 a 21:30 h.)

‘Creadores europeos’ es el nombre de la exposición, que se podrá visitar hasta el 2 de abril, y que recoge la obra de siete artistas de diferentes países de Europa. Tvrtko Buric y Maja Rotman (Croacia), Rodrigo Malvar (Portugal), Emanuela Rizzo (Italia), Marit Roland (Noruega), y Evalie Wagner y Teresa Fellinger (Austria). Son una pequeña muestra de los más de 200 autores que han participado en la Red CreArt, y que exhiben el talento emergente en otras ciudades europeas lejos de las grandes capitales y circuitos del arte.

El croata Tvrtko Buric ofrece una instalación a gran escala, realizada especificamente para la sala. Se trata de 'Human Landscape', un paisaje abstracto que es la desconstrucción de un ser humano desbordado por el vértigo de la modernidad. El artista Rodrigo Malvar, quien no pudo asistir a la inauguración, propone 'Exponential Taxis', una obra con volúmenes geométricos que al tacto producen sonidos que recuerdan al caos sonoro de una gran ciudad.

Con la obra 'Drawing Paper', Marit Roland innundó la sala con conos de papel colocados por la pared y el suelo. Por su parte, la croata Maja Rozman trae a Valladolid conceptos como memoria, identidad y localización a través de dibujos abstractos realizados en los alrededores de Zagreb bajo el epígrafe 'There, where i meet myself somewhere else'. La artista Emanuela Rizzo con 'Another Game', refleja en un papel el rastro del tiempo con dos porterías marcadas con la huella de un balón recubierto de grafito y un vídeo con imágenes de un partido de fútbol.

Finalmente, el dúo formado por Evalie Wagner y Teresa Fellinger hablan sobre la migración, las interacciones entre los individuos y la conquista de nuevos espacios, en la obra 'Neon Shelter'.

Con esta exposición se cierra el ciclo que se ha celebrado en la Sala de las Francesas desde 2012, cuando se inició ‘Creadores’. Un proyecto abanderado por el Ayuntamiento de Valladolid, para apoyar y difundir el trabajo de los artistas de la ciudad.