El Teatro Carrión de Valladolid sale en defensa del espectáculo de Jorge Cremades

El Teatro Carrión de Valladolid ha respondido hoy a la polémica que se ha generado sobre el espectáculo que acogerá el 25 de febrero protagonizado por el cómico Jorge Cremades. El humorista ha realizado comentarios que en varias ocasiones han provocado controversia, especialmente en las redes sociales, como los vertidos en un artículo publicado en 'Cosmopolitan' o su frase «Hay más violaciones a hombres que a mujeres, y de eso no se habla». Aunque se disculpó tras pronunciar esas palabras y afirmó que se habían sacado de contexto, la chispa sigue encendida. Sus detractores mantienen que su humor es machista, mientras que sus defensores alegan que solo es eso, humor. Lo cierto es que el colectivo Mujeres de Valladolid pidió al Ayuntamiento que se cancelara el show, alegando que «este tipo de actitudes y manifestaciones tienen un impacto directo en la sociedad».

En un comunicado, el Teatro Carrión argumenta que rechaza que la obra ‘Te odio pero como amigo’ sea sexista y elude juzgar a Cremades. «El teatro conoce y revisa el contenido de todas las obras que programa. Desde el Carrión no cuestionamos las manifestaciones de carácter personal de los actores, cantantes o técnicos que visitan nuestro teatro, tan solo programamos espectáculos y es el espectador quien decide comprar o no la entrada de la obra y los juzgados quienes establecen si vulnera alguno de los derechos de la ciudadanía. No obstante, respetamos todo tipo de opiniones sobre el espectáculo», manifiesta. Termina su escrito añadiendo que «el Teatro Carrión rechaza la violencia de género y defiende las políticas de igualdad, pero también defiende el derecho fundamental a la libertad de expresión».

Hay que recordar que en Elche y en Gijón el espectáculo de Jorge Cremades fue finalmente suspendido debido a las protestas.