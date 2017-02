Manuel Galiana rinde homenaje a la copla con un recital

Bregado en series televisivas, en el teatro y en el cine, Manuel Galiana (Madrid, 1941) es un clásico de la interpretación que está convencido de que el espectáculo ‘La copla. Y sin embargo te quiero’ es «una de las cosas más bonitas» que le ha tocado hacer en suvida. En este proyecto, con el que recala en la sala experimental Fernando Urdiales del Teatro Zorrilla mañana viernes (20:30 horas) y el sábado (21:00 horas),rinde un sentido homenaje al poeta Rafael de León, uno de los letristas de copla más señeros y autor de más de ocho mil canciones, algunas tan cantadas a lo largo del tiempo como ‘Ojos verdes’ y ‘Tatuaje’.

Manuel Galiana recitará sonetos y romances acompañado a la guitarra por Guillermo Fernández, músico al que conoció a través de un amigo. «Le escuché algunas versiones de copla maravillosas y quedé tan impresionado que se me ocurrió montar este espectáculo», explica el actor. «Siempre es gratísimo escuchar estos sonetos y romances de Rafael de León, y más si se trata de emocionar al público». Galiana recitará letras de algunos de los textos más representativos de Rafael de León, además de una composición especial dedicada a la actriz María Jesús Valdés, fallecida en 2011, «que refleja lo que ella significó y la nostalgia que de ella podemos tener».

El actor, que ha intervenido en series como ‘Cuéntame’ o ‘El Ministerio del Tiempo’, destaca la belleza de los versos que recitará, «muchos de ellos muy conocidos, como los del poema ‘Y sin embargo te quiero’, y cuando termine el espectáculo siempre habrá propinas en función del entusiasmo que despierte el espectáculo».

Opina Manuel Galiana que la copla no es un género sepultado en el olvido. «Se lleva menos al escenario, pero cuando aparece alguien y sale cantando copla tiene un éxito enorme; ahí están Miguel Poveda, Isabel Pantoja, Diana Navarro..., hay cantantes maravillosos y la gente la sigue y la escucha con mucho agrado; hemos hecho este recital en otras ciudades y ha sido un éxito».

El protagonista del espectáculo observa que la clave de un buen recitado es poner «todo el sentimiento» en la interpretación poética. «No te puedes limitar a decir los versos y ya está. Estoy feliz de interpretar estos poemas porque te exigen volcarte de lleno y salen un montón de cosas de inmediata percepción por parte del espectador, es una comunicación total y absoluta entre el escenario y la sala, desde el primer momento se produce un choque dirigido por una catarata de emociones». La voz y la capacidad de contagiar sentimientos son, en su opinión, los elementos esenciales que determinan la credibilidad de un recitador. «Un actor es un comunicador y, cuando declama hay que cuidar el sentido del ritmo, medir bien la cadencia de los versos.... y, sobre todo, poner la capacidad que cada uno tenga para conmover.

Entre los títulos que recitará, destaca un romance dedicado a la muerte de García Lorca, «un texto que es una auténtica joya, una belleza de composición», refiere este actor que ha puesto en marcha en Madrid la escuela Estudio 2, un proyecto personal donde se imparte clase a actores y se programan obras de teatro para público adulto e infantil en una pequeña sala con capacidad para cincuenta personas.

En este 2017 en el que en Valladolid se celebra el bicentenario de José Zorrilla, recuerda que hace unos años grabó ‘Don Juan Tenorio’ en la Casa de Zorrilla y él ponía voz a todos los personajes. «Me gusta mucho ‘Don Juan Tenorio’, aunque nunca lo he representado; pero tengo esperanzas de hacer ‘La sombra del Tenorio’, un fantástico texto de José Luis Alonso de Santos. En Madrid tengo la salita de teatro Estudio 2 y ahí lo subiré al escenario. Me he resistido siempre a hacer monólogos, pero este de José Luis Alonso de Santos tiene algo de especial y voy a ver si en un año conmemorativo soy capaz de ponerme con ello».