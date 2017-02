Valquiria rinde un cariñoso e irreverente homenaje a José Zorrilla

El próximo martes, día 21, se cumplen 200 años del nacimiento de uno de los vallisoletanos más ilustres, el dramaturgo y poeta José Zorrilla, autor del legendario ‘Don Juan Tenorio’. Justo tres días antes, el sábado (20:30 horas y entradas de 12 a 16 euros), las vallisoletanas de Valquiria, Alba Frechilla y María Negro, le rinden su particular homenaje «con cariño, con respeto, pero sin reverencia», según afirma Carlos Martínez-Abarca, director de ‘No es otro estúpido espectáculo romántico’, un montaje que ya desde su original título anuncia lo que sus promotores llaman una «comedia desenfadada con música en directo». Un apartado, este último, que corre a cargo de Mario Rosado y Katrina Penman, al piano y a la flauta, respectivamente. Martínez-Abarca, ex de la ESADCyL y director de la última y próspera generación, asegura que esta función «no es una obra teatral, no es un recital, no es un espectáculo musical, ni solo un homenaje… pero es teatro, poesía, música, y un tributo a José Zorrilla», a lo que añade, para mayor abundancia, «un montaje que está hecho con amor y con humor y, lo más importante, desde el siglo XXI». De ello se encarga Chema Trujillo con su texto basado en las obras del autor vallisoletano, junto al resto del elenco.

Sexo y humor, en el Cervantes

¿Qué harías si te encontraras con una pareja practicando sexo a escasos metros de ti y no pudieras marcharte ni mirar para otro lado? Esta es la pregunta a la que podrán responder los espectadores de ‘Vooyeur’, la comedia que propone para el sábado (20:30 horas y entradas a 15 euros) el Teatro Cervantes de Valladolid. Dirigido por Luis Andrés, este montaje gira en torno a una idea de «sexualidad global que trasciende los límites del cuerpo para conquistar el terreno de la imaginación, la creatividad y el juego». Alda Lozano, Iban Malo, Rodrigo Ramírez y la propia autora, Patricia Jordá, son sus protagonistas.

En el Zorrilla

«Una comedia romántica realista con la que cualquiera puede sentirse identificado». Así se define ‘El tren de las 22:27’, el primer montaje teatral que dirige Manuel M. Velasco, guionista y director de varias piezas de microteatro y ‘fashion films’, hijo de la más que querida Concha Velasco. Ocho jóvenes que viajan en el último tren que parte de Madrid hacia Barcelona el día de Noche Buena para encontrarse con sus familias protagonizan esta historia que transcurre en el interior de una AVE. Un trayecto que da tiempo a que la amistad, el amor y el desamor, las sorpresas, los miedos, el humor y la incertidumbr se entrelacen para conseguir que acabe cambiando las vidas de estos jóvenes pasajeros.

‘El tren de las 22:27’, que podrá verse el domingo a las 19:00 horas con entradas desde 15 euros, es una invitación a tomar parte en ese viaje «en el que se plantean temas y debates que harán reflexionar al espectador sobre la complejidad del amor», según avanza la autora del texto, Irene Soler. Los protagonistas comparten sus historias personales, con las que salen a relucir las entrañas de cada ser humano. «La vida son trenes que coger y cada trayecto será único y especial. Pero hay que estar muy atento, porque hay trenes que solo pasan una vez», añade Soler, quien también interpreta a uno de los personajes junto a Christian Delgado, Lucía Delgado, Axel Medrano, Llorenç Miralles, Cristina Platas, Tamara Rosado y Raquel Ventosa.

La sala de la Plaza Mayor ha reservado para el sábado (20:00 horas y precios desde 20 euros) ‘Miguel Molina al desnudo’, un biopic sobre la vida del cantante concebido e interpretado por Ángel Ruiz, que penetra en la figura legendaria del artista a través de la canción, la copla, la interpretación y la música.

«Genio de la copla, artista moderno y transgresor», dice Ruiz que de Molina casi todos han oído sus canciones pero «muy pocos conocen la arrolladora personalidad y la verdadera historia de un hombre que transformó la copla y transgredió el género patrio en la escena».

Temas como ‘Ojos verdes’ o ‘La bien pagá’ entretejen el argumento de este repaso a la vida de un rebelde que sufrió la incomprensión y la represión de la castradora sociedad de su tiempo

En el LAVA

El LAVA ofrece el estreno, viernes y sábado (20:30 horas y entradas a 10 euros) de ‘Te estás volviendo Chejov’, una vuelta de tuerca teatral del autor y director colombiano Manuel Orjuela, que invita a los actores María Beato y Carlos Tapia a participar en este espectáculo para confesarse mutuamente sus frustraciones. Luego mezclan sus vidas con las de Trigorin, Treplev y Nina, protagonistas de ‘La gaviota’, de Anton Chejov, «hasta no saber quién es espejo de quién, van cayendo en el fondo de la delgada línea que no se llama realidad ni mucho menos ficción». De tal manera que los dos empiezan a volverse ‘Chejov’.