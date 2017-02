«Al responsable de Cultura no le dio la gana programarnos»

Es uno de los actores vallisoletanos de más éxito dentro y fuera de España y vuelve a su ciudad para presentar ‘Páncreas’, una original comedia que además coproduce. Pero antes de empezar a hablar de la función se adelanta para aclarar una cuestión que le tiene en vilo: «Estoy bastante cabreado con Chema Viteri –el director del Calderón y hasta ahora gerente de la Fundación Municipal de Cultura– porque le ofrecimos esta función que es un éxito, con un vallisoletano como coprotagonista y coproductor, que hubiera llenado cuatro días elCalderón, pero no, decidió traernos un solo día a una sala alternativa como es el LAVA».

Fernando Cayo muestra su descontento porque «hemos estado peleando un montón de tiempo porque no nos parecía normal, cuatro días en Zaragoza, cuatro en Bilbao, tres en los mayores teatros de España, de que nos trajera así. Al final, como las entradas se han agotado meses antes, ha tenido que reconocer que ha sido un error, pero ya demasiado tarde. La gente de Valladolid no va a poder ver la obra de un vallisoletano porque al responsable de Cultura no le dio la gana en su momento programarnos adecuadamente».

Es una lástima, se queja el actor, «que en mi tierra me traten así y que cada vez que quiero ir me tenga que pegar con el responsable de llevar el teatro, me parece infame». Se trata, según explica, de una situación que no es nueva. «Desde hace años cuando he querido traer un espectáculo mío me he tenido que pelear. Por ejemplo, la ‘Vida es sueño’, que estuvo en Berlín, en Milán y en algunos de los teatros más importantes de Europa, me costó un mundo traerlo. Al final lo trajimos y llenamos el Calderón los cuatro días. No es por falta de apoyo de los ciudadanos, el público me quiere y cada vez que voy a Valladolid me lo demuestran, el problema es que hay un responsable que decide y considera que hay otras cosas más importantes que el teatro de gente de Valladolid, y así estamos», explica. También con ‘El príncipe’, de Maquiavelo, otro montaje de éxito, ha tenido la misma sensación. «Al final nos han dado dos días, pero han sido de los últimos municipios en hacerlo. Solo nos llamó después de insistir mucho mucho y de ver que lo había pedido ya media España».

Sobre las posible razones de la situación que denuncia, afirma: «Detrás de todas estas cosas siempre hay más cantidad de estupidez que de maldad. Yo creo que este es un personaje que programa caprichosamente».

El intérprete, que visita Valladolid –donde viven dos de sus hermanos– y asegura amar y sentirse orgulloso de su ciudad –«ejerzo de vallisoletano siempre», dice–, afirma sentirse «muy correspondido y muy querido por la Diputación Provincial, pero no por el Ayuntamiento», una circunstancia que espera se resuelva «a partir de ahora», pero que no deja de dolerle. «Me siento maltratado por parte de este señor, porque en la concejala –de Cultura, Ana Redondo– he encontrado apoyo y comprensión. Es una pelea de llamadas no contestadas, de encontrar a este tipo, de emails no respondidos, muy ardua, y me duele porque cuando saco un espectáculo hay un montón de ayuntamientos que me llaman y eso no lo encuentro en mi ciudad, que es la última que llega siempre», zanja.