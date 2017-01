«Dejar el teatro es abandonar la vida»

Siempre vuelve esta dama de la escena porque toda su vida ha sido y es el teatro. Su afable rostro y su inconfundible voz siguen llegando al público con casi la misma fuerza que hace más de sesenta años. Este sábado (20:30 horas y entradas desde 25 euros) protagoniza en el Zorrilla ‘Cartas de amor’, un ‘tête à tête’ epistolar con Miguel Rellán. Con 84 años espera encontrar otro trabajo como este, que le permita seguir en una profesión «dura, pero que tiene algo de mágico».

–Hábleme de su personaje.

–Melissa es una niña rica que no hace nada en su vida, mientras el personaje de Miguel es más de clase media, un chico estudioso que va trabajando y labrándose una carrera. Son casi contrarios pero ellos se relacionan durante más de 50 años y, a pesar de sus desencuentros, se guardan fidelidad durante toda la vida gracias a esa fuerza enorme que es el amor.

–Casi medio año desde que estrenó la obra, ¿cómo lo lleva?

–Llevo tiempo haciéndola pero no continuado, sino con pausas. Una de las razones por las que acepté este trabajo, entre otras mucho más poderosas, claro, fue porque quería algo que no me agobiase demasiado. Yo me cuido en ese sentido, porque tengo años y me canso, y quiero dar siempre al teatro lo que creo que merece y necesita. Lo vamos haciendo por periodos, en Madrid estuvimos un mes y luego por distintos puntos de España y ahora toca Valladolid.

–Con la que tiene usted lazos...

–Sí muchos. Mi hermano es de Valladolid aunque de una manera un poco inesperada, porque mis padres estaban trabajando allí y no estaba previsto hasta más tarde, pero el niño decidió que quería nacer allí. En ese momento era una ciudad pequeña y fue un suceso. La gente se portó muy bien y se volcó mucho. Además era ese varón que todas las familias querían y en la nuestra éramos dos niñas. Por cierto aquí la gente entiende de teatro y por eso sé que van a acogernos con cariño.

–Decía que qué tal lleva la función.

–Sí, la llevo muy bien porque me gusta mucho hacer el espectáculo y porque el ambiente es muy bueno. Ya sé que siempre se dice pero es así. No somos muchos, Miguel y los técnicos y David Serrano, que es el director, y es muy grato trabajar con ellos. Por lo tanto lo llevo muy bien.

–Hacía mucho tiempo que no trabajaba en el teatro, ¿cómo ha sido su reencuentro con el público?

–Fantástico. Los actores decimos, y es cierto, que el teatro nos acerca más que nada a la otra parte del espectáculo, que es el público, que además nos ha respondido muy bien.

–¿Volvió a sentir sensaciones antiguas, esos nervios previos al estreno, o ya está al cabo de todo?

–No no, nosotros no nos curamos nunca de eso afortunadamente. Es una de las cosas fantásticas de esta profesión. Ahí tiene que estar toda la adrenalina puesta. Sentí esa sensación, aunque ya la había sentido en unas lecturas de texto que hice con José Luis Gómez, después de una pausa de trabajo grande. Con ello pude tener esa fantástica impresión. Sigo notándola, los actores no pasamos nunca de esas emociones porque es lo que nos mantiene y tenemos que contar con el público, que nunca sabes cómo va a responder.

–Es usted una de esas actrices especialmente queridas por el público...

–Lo noto mucho y lo agradezco mucho. Creo que es una mezcla de todo, el tiempo que llevo trabajando, más de 60 años, en todos los medios y mi relación con el público. Aunque he hecho especialmente teatro también he salido en la televisión y la gente te conoce en seguida y te toman cariño. Y eso es lo que te dicen y también lo que te demuestran, claro.

–¿Está la profesión muy complicada o siempre fue así?

–La profesión nunca ha sido fácil, lo digo siempre. Nosotros somos una familia de actores y lo sabemos bien por las etapas que hemos contemplado desde que éramos pequeños. Es un oficio complicado, poco seguro, incierto, de estar siempre esperando un trabajo... todas las dificultades que tiene las conocíamos. Lo que pasa es que ahora están mucho más agravadas. Tal y como está la profesión que trabajen tantos actores como hay es muy difícil.

–Y la crisis, y el IVA...

–Estamos gravados por muchos impuestos y el teatro, que siempre ha sido una cosa pequeña y la más delicada dentro de las distintas vertientes de la profesión, no puede sostener unos gastos tan enormes en relación con lo que luego recibe, porque el público es limitado, las ayudas son pocas, las compañías privadas salen como pueden... Es muy difícil y sí es un mal momento en cuanto a trabajo para unos cuantos porque hay mucha gente joven que se incorpora aunque hay un núcleo que sí trabaja con continuidad.

No perder la esperanza

–¿Qué les diría a los que están comenzando?

–Qué les voy a decir, que no pierdan la esperanza, pero que el trabajo es difícil de conseguir. Además antes empezábamos con papeles muy pequeñitos, cobrando poco o nada, en una especie de meritoriaje, para ir aprendiendo. Pero ahora esos personajes los han eliminado para abaratar las obras y no tienen dónde practicar tras salir de la escuela. No les dan oportunidades.

–Y seguir trabajando a los 84...

–Es una suerte enorme, me doy perfecta cuenta de ello. Para mí es maravilloso.

–¿Qué tiene esta profesión que les permite estos lujos?

–Yo creo que remueve muchas sensaciones y, aunque sea un trabajo duro, tiene algo de mágico también y por lo tanto abandonarlo es abandonar tu vida, lo que ha sido tu día a día, todo ha girado en torno al teatro y, si lo abandonas, abandonas también tu propio ser.

–¿Le ha animado esta función a seguir trabajando?

–No es fácil. ‘En esta obra leemos y estamos sentados’, me decían Miguel y David para convencerme y me empezó a ilusionar el proyecto. El texto me parecía muy bonito, la relación de los personajes... todo eso me animó. Pero no es fácil encontrar una obra que se ajuste a todo lo que quiero, ensayos más cortos, etc. El teatro requiere mucha disciplina y mucho trabajo, pero si encontrase algo semejante sí lo haría, mientras pueda.