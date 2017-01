Concha Velasco estrena su camerino en el LAVA

Lleva siete meses metida en el papel de Juana, "la reina maltratada por todos", dice. Concha Velasco protagonzia este montaje de Gerado Vera , sobre un etxto de Ernesto Caballero, que llega este fin de semana al LAVA de Valladolid. Ya no quedan entradas para ninguna de las tres funciones, ella recomienda "poner sillas supletorias". La actriz vallisoletana está ilusionada opr estrenar camerino, el de una sala que precisamente lleva su nombre. "Me la puso León de la Riva y he estado varias veces, pero no en el camerino. Así que lo estrenaré, con mis fotos, mis manteles, mis cosas. El camerino es una prolongación de mi casa y para esta obra necesito mucha concentración, una hora antes de la función no admito visitas ni interrupciones". El Norte publica mañana una entrevista en la que Concha habla de su personaje, su reciente segundo Premio Nacional de Teatro y su carrera.