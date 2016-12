El Musac incrementa su colección con quince obras

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León presenta las adquisiciones y donaciones que han incrementado la Colección Musac durante el año 2016, ejercicio durante el que se ha dedicado a la adquisición de obras un presupuesto de 70.000 euros. Se han adquirido nueve obras de ocho artistas nacionales e internacionales con el informe favorable de la Comisión asesora, formada por Ellen Blumenstein, conservadora jefe de Kunst Werke en Berlín, Alemania; Helena Tatay, comisaria de exposiciones independiente afincada en Barcelona; Bruno Marcos, artista plástico y escritor afincado en León; y Manuel Olveira, director del Musac.

El criterio para la adquisición busca el diálogo y la sintonía con obras y artistas ya representados en la colección y, a la vez, abre nuevos campos (geográficos, procedimentales o conceptuales) «para que el acervo del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León se enriquezca y expanda a nuevos espacios, visiones y sensibilidades», se señala desde la institución. Asimismo, se adquieren obras que amplían el marco temporal de la Colección MUSAC hasta los años 70 del siglo pasado, época clave a la hora de contextualizar y situar las prácticas artísticas del presente.

Las obras adquiridas son: 'La celosía' (1972), de Isidoro Valcárcel Medina; 'Miedo escénico' (2012), de Javier Núñez Gasco; 'Parlez-moi d'amour' (2013), de Loreto Martínez Troncoso; 'Erygmascope' (2015), de Kapwany Kiwanga; 'Serie de tiempo (barco)' (circa 1970), de Hans Peter Feldman; 'Gold' (2014) y 'Night in a Remote Cabin Lit by a Kerosene Lamp' (2015), de Lúa Coderch; 'Landscape Painting (Jungle)' (2015), de Julius von Bismarck; y 'MOUVNT' (1974), de Jose Luis Alexanco.

Asimismo, la Colección MUSAC se incrementa en 2016 a través de la donación de seis obras que, por sus características y autoría, se consideran enriquecedoras en tanto a las relaciones y diálogos que van a posibilitar en el seno de la colección.

La Comisión asesora ha informado favorablemente sobre la donación de las siguientes obras: 'Emergency Observer Trip' (1995), de Fernando Sánchez Castillo; 'We are All Dreamers' (2015), de Jesús Palmero; 'L'Araignée' (2015), de Zoulikha Bouabdellah; 'Habitación 109' (2009) y 'Listado de títulos de exposiciones colectivas' (s.d.); de Xoán Anleo; y 'Asuntos internos' (2006-07), de Xoán Anleo y Uqui Permui.