Bette Davis y Joan Crawford se citan en el Teatro Zorrilla

La oferta teatral vallisoletana padece los rigores de las fiestas navideñas y deja paso a las celebraciones de fin de año. Con todo, los escenarios sobreviven hasta mañana con distintas propuestas.

El Teatro Zorrilla acoge dos funciones de ‘Bette & Joan’, un texto de Anton Burge que sitúa a las dos divas de Hollywood (Bette Davis y Joan Crawford) en los camerinos del rodaje de ‘¿Qué fue de Baby Jane?’, el legendario filme de Robert Aldrich que reunió a las dos estrellas ya en el ocaso de sus carreras.

Ambas quieren demostrar que la decadencia de sus carreras es solo aparente y volver a lo más alto. Para ello miden sus talentos como actrices, compitiendo por superarse entre ellas y superando sus míticas diferencias para meterse en la piel de Jane y Blanche Hudson, dos hermanas que comparten una terrible historia.

Actrices y personajes se entremezclan, igual que en el cine y en el teatro, en una obra para la que Burge se basó en declaraciones y documentos grabados reales para meterse en la piel de estos dos iconos del cine y poner al descubierto sus miedos, ambiciones, traiciones, odios, amores y desamores.

Rostros televisivos

Goizalde Núñez, que ha trabajado en series como ‘Los Serrano’ o ‘Con el culo al aire’, y Yolanda Arestegui, conocida por sus apariciones en ‘El Intermedio’ o ‘Casi perfectos’, dan vida sobre el escenario a las dos divas en clave de comedia.

«Soy parte de ‘Descalzos Producciones’ y friki-fan de ‘¿Qué fue de Baby Jane?’ y llevaba años dándole vueltas a un proyecto sobre la peli. Me parecía muy difícil para nosotros y descubrí que había un inglés que había escrito un texto sobre un día en los camerinos durante el rodaje de esta película. Conseguí el texto en inglés, me lo tradujeron, y descubrí que lo que contaba tenía mucho que ver con otras actrices que tenían la misma edad que yo ahora y me fui directa a por los derechos. Los conseguí aquí en España, el autor está encantado con las imágenes que ha visto, y se lo propuse a Goizalde y me dijo que sí. Me da cosa porque es más joven que el personaje pero es muy buena actriz, así que nadie como ella para estar las dos haciendo esta aventura», señala Yolanda Arestegui.

«La televisión y el teatro son diferentes, cada una tiene su técnica, pero es cierto que el teatro te exige un ‘punch’ energético. Tienes que hacer lo que hace la cámara en televisión, que es hacer llegar tu interpretación hasta el último asiento del teatro. Tiene lo especial del rito de la comunión con el público y eso la televisión no te lo da», aporta Núñez.

El Teatro Carrión acoge mañana el concierto ‘Las mujeres de Mozart’. Un cuidado espectáculo musical que repasa las partituras musicales más importantes en la producción operística del compositor austriaco, con el fin de demostrar la extraordinaria relación que existió entre este y las mujeres de su familia. El actor Yiyo Alonso actuará de cicerone en un reparto formado por la pianista y pedagoga Montse Muñoz, en el papel de Mozart; las sopranos Laura Alcalde, Itziar Aranda y Soledad Vidal, junto a la clarinetista Mar Poveda y el barítono, Pablo Pardo.

Para el público familiar están destinadas hoy ‘Cuentos sonoros’, de The Freak Cabaret Circus, «cuatro historias mágicas para ver y escuchar», en el LAVA, y mañana en doble sesión en la sala experimental del Centro Cultural Miguel Delibes, ‘Los tres cerditos’, una actuación de voces y música instrumental en directo, con adaptación de la música de Mozart.