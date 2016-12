«Potenciar la creatividad asociada a la tecnología es clave en el diseño»

Fomentar la creatividad asociada a las nuevas tecnologías y ofrecer conocimiento en uno de los ámbitos educativos formativos cada vez más demandados. A estos objetivos está enfocada la I Edición del Máster de Ilustración Digital que organiza El Norte de Castilla con Studio 3, en Valladolid, dentro de la rama de formación del centro de producción digital Creamedia.

La oferta formativa se estructura en torno a un curso de seiscientas horas, destinado a alumnos mayores de 18 años que se impartirá entre enero y junio de 2017. Al final del mismo a los matriculados en el máster se les ofrecerá un contrato laboral remunerado durante tres meses en los que participarán en la creación de un producto digital para El Norte de Castilla. «Se trata de impartir formación a todo tipo de público, no es necesario tener ninguna carrera o grado profesional», afirma Agustín Espina, que detecta una carencia importante en el sector del diseño gráfico: «Muchos profesionales lo que hacen es tomar imágenes de bases de datos o de otros ilustradores, no se les ha enseñado a crear las suyas propias y eso coarta la imaginación y no ayuda a diferenciarse del resto; de ahí que potenciar la creatividad asociada a las nuevas tecnologías es clave en el diseño», sostiene el profesor de este máster. «La formación estándar tiene algunas carencias, por lo que es importante distinguirse con una personalidad propia y en este empeño resulta esencial que los creadores gráficos tengan un conocimiento de la forma que les permita desarrollar todo su potencial», declara Espina, que explica con un ejemplo la filosofía de lo que persigue: «Lo que nos interesa es hacer pan, no de dónde viene el agua ni el trigo; aquí horneamos, añadimos la levadura de la creatividad y la entrega, y a partir de ahí lo que sale es el conocimiento del alumno».

Considera Agustín Espina que en el diseño gráfico se recurre en exceso a bancos de imágenes y se trabaja con esquemas y patrones que empobrecen el resultado del trabajo, «porque al final la creatividad se va contaminando de lo que otros imponen y la transferencia cultural que se produce anula al individuo; por eso en este curso enfocamos la enseñanza a hacer sentirse libre al alumno a la hora de crear, de investigar, discutir y adivinar, que es lo que al final a uno le da fe en lo que hace», sostiene.

Para este profesional del diseño el futuro de la comunicación pasa por armonizar el mundo de los sentidos con el de las realidades. «En el futuro el mercado de trabajo va a ser solo digital, vamos a actuar sobre un mundo virtual».

Ernesto Santos Verdugo, director de Studio 3, apunta que el papel de las nuevas tecnologías está siendo ya determinante por su impacto en diferentes ámbitos de la sociedad, «desde las agencias de publicidad y diseño a los videojuegos, la animación, los medios de comunicación, el cine o la medicina, y en este escenario resulta vital desarrollar conceptos y darlos forma».

Una de las herramientas fundamentales en este contexto es el pincel digital, que ofrece unas enormes posibilidades creativas en un entorno cada vez más exigente e innovador. «La creatividad se gana con mucho amor –explica–; mucha gente llega a este mundo del diseño con miedo y transferencias culturales que le impiden desarrollarse; hay que darles confianza y hacerles descubrir lo que su imaginación y trabajo pueden dar de sí», concluye.