El LAVA cierra el año de Cervantes con una performance de Ars Divina

El Laboratorio de las Artes de Valladolid pone este jueves punto final a la celebración del IV centenario de la muerte del autor del ‘Quijote’ con el espectáculo ‘Cervantes inédito’. Ars Divina propone una performance que fusiona textos de autores que coincidieron en el Valladolid cortesano de 1605 con música de la época. «Los enemistados Góngora y Quevedo, el enamoradizo Conde de Villamediana y un Shakespeare de incógnito en España acompañan a Cervantes en un recital que tiene tanto de celebración como de nostálgica despedida» que incluye textos escogidos de cada uno de ellos, batallas verbales y música de la época en versión jazz, camerística y contemporánea, anuncian sus promotores. La función comienza a las 20:00 h. con entradas a 17 y 20 euros.

El Teatro Carrión acoge el viernes (18:30 y entradas a 12 y 15 euros) el musical ‘Toy, the story’, un show para toda la familia que no solo busca entretener y divertir, sino que trabaja con el propósito de concienciar sobre el reciclaje y la donación de juguetes para los niños más desfavorecidos. De esta manera, Barabu producciones, alimenta la idea original del guion de esta conocida película donde los juguetes no deberían pasar de moda ni quedar guardados guardados en un cajón.

Fofito y Mónica Aragón presentan en el Teatro Zorrilla desde el viernes y hasta el día 30 su espectáculo ‘Navidades con Fofito y Mónica’ una puesta al día del espectáculo clásico de los payasos más queridos de la pequeña pantalla. La función (días 23, 25, 29 y 30 a las 12:00h, con entradas a 10 y 15 euros) es un homenaje «para los mayores que crecieron con ellos y para los pequeños que quieran descubrir y cantar sus temas más populares de la familia Aragón.