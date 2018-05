Viaje por la identidad de la belleza y el amor La Agenda de Castilla y León propone múltiples ofertas para todos los gustos ALFREDO GÓMEZ Jueves, 3 mayo 2018, 11:29

El próximo sábado 5 de mayo, el Teatro Zorrilla de Valladolid acoge una de las piedras angulares de la literatura del siglo XX: 'Orlando', de la escritora británica Virginia Woolf. El texto de la autora cuenta con la versión y dirección de Vanessa Martínez. Esta obra es un viaje por cuatro siglos de la historia de Europa en busca de la identidad, la belleza y el amor. 'Orlando' está considerado como texto icónico de la comunidad LGTB y pieza fundamental de la literatura femenina.

Maru Candel

Las casualidades no existen y Maru Candel se encargará de demostrarlo con su monólogo «Todo pasa por algo, amor», el próximo viernes 4 de mayo en la Sala Fernando Urdiales del Teatro Zorrilla. Esta sevillana, habitual de El Club de la Comedia, decidió reírse de su propia vida y parodiarla, después de uno de sus resbalones sentimentales. Es así como nace su espectáculo, en el que Maru combina la comedia y la música, cantando algunas canciones durante el show.

Teatro

La Sala Fernando Urdiales del Teatro Zorrilla, dará la luz el próximo 5 de mayo a la obra 'Un retablo por Cerbantes'. Una versión libre y gamberra escrita y dirigida por Javier Losán a partir del clásico de la literatura castellana: El retablo de las maravillas. Nótese que 'Cerbantes', está escrito con b adrede, ya que el propio Cervantes lo escribía así.

En torno al haiku

Día 4 de mayo, viernes, 20 horas. Biblioteca de Castilla y León, en Valladolid. Plaza de la Trinidad, 3. Se definirá el haiku, y se intentará debatir sobre su éxito en la literatura contemporánea española. También los autores invitados, escritores de Castilla y León, leerán sus poemas. Modera y presenta J.D. Alonso Curiel. Intervendrán: Atilano Sevillano, David Acebes, Rafael Marín, Dioni Arroyo, Asier Aparicio, Rocío Redondo, Gloria Rivas, Ángel de Castro, Asterio Sorribes y Pablo Macías.

Paula Olmedo

'Juego de Mentes', de Paula Olmedo (1988), publicada por ediciones Atlantis. Presentación el jueves 3 de mayo, a las 19 horas, en la Casa Revilla de Valladolid. Presenta J.D. Alonso Curiel. Es la primera obra publicada de esta joven vallisoletana que, además de escritora, es profesora de danza española. Se trata de una novela corta negra, en la que, tras la aparición del cadáver de Francisco Ramón, un famoso psicólogo y periodista, la inspectora de la Policía Emma Noriega se verá arrastrada por una espiral de descubrimientos que le harán adentrarse en las cloacas del sistema y en las profundidades más terribles del ser humano.

Fundación S. Montes

La Fundación Segundo y Santiago Montes (calle Núñez de Arce) acoge el coloquio 'Maneras del Relato', con la participación de Gonzalo Francoblanco, Yolanda Izard y Marco Temprano, que tendrá lugar el viernes 4 de mayo a las 20.00 horas.

Dioni Bacanal

El Bar La Bici (calle Macías Picavea) acoge el concierto de Dioni Bacanal, que repasará lo mejor del tango argentino. El domingo, a partir de las 13.30, una buena portunidad para disfrutar de unas cañitas bien tiradas y escuchar música que llega al corazón.

Cuencos tibetanos

Javier Galadriel será el protagonista del concierto de cuencos tibetanos en el espacio Namasté Vega Arco Iris (Plaza de la Fuente, 1), de Laguna de Duero. Será el viernes, a partir de las 20.30 horas.

Castilla y León Música

Antonio Valseca informa del inmejorable arranque de mayo con conciertos tan buenos como los de Los Toreros Muertos (Ponferrada), Luz Casal y Dani Martín(Salamanca), Manolo García Y Niña Pastori (Valladolid)

Jueves

BENAVENTE (ZAMORA) – RUBIA (La Cueva del Jazz, 23:00h)

LEÓN - THEM DIRTY ROSES (Babylon, 22:00h, 10€-12€)

SALAMANCA - ANDRALLS + HELLIGHT (Nave Bunker, 23:00h)

VALLADOLID - JULIO AGUILAR Y LOS INFLUENCERS (Porta Caeli, 21:30h, 5€)

ZAMORA – MACKASH BUENO (La Cueva del Jazz, 22:00h)

Viernes

BURGOS - MASTERPLAN + SKELETON + DARKEMBRACE + HELTEMOT (Hangar, 20:30h, 18€)

LEÓN - BEFORYOU (Studio 54, 22:30h, 5€-8€)

PALENCIA - LA HABITACIÓN ROJA (22:00h, 12€-15€)

PONFERRADA (LEÓN) - LOS TOREROS MUERTOS (Tararí, 23:30h, 15€-20€)

ZOTES DEL PÁRAMO (LEÓN) - ZOTES ROCK, HAMLET + GRITANDO EN SILENCIO + THE SKALZOS + FUNKIWIS (23:00h, Plaza Mayor)

SALAMANCA - THE MIRAGE (Nave Bunker, 21:00h)

SALAMANCA - LUZ CASAL (Sánchez Paraíso, 21:30h, 40-50€)

SEGOVIA - ZEA MAYS + WAVES & FRIENDS (Beat Club, 21:30h, 6€-8€)

VALLADOLID - KONSUMO RESPETO + DE KANTEO (Porta Caeli, 21:30h, 9€-12€)

VALLADOLID - MANOLO GARCÍA (Auditorio Miguel Delibes, 21:00h, 28€-50€)

VALLADOLID - LUZ NEGRA + NAIPES (Backstage, 20:00h)

ZAMORA – JUANCHO MARQUÉS (La Cueva del Jazz, 22:00h)

Sábado

AMPUDIA (PALENCIA) - PURPLE VELLOCET + ABRAKABALKAN + GALLOS (13:00H, gratis)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) - TRASTOK2 + FRA INFINITO (LA Colmena Musical, 21:30h, 5€)

BURGOS - OBK (Hangar, 23:30h, 16€)

LEÓN - ALPAKA HC (Espacio Vías, 18:00h, 6€-8€)

LEÓN - JUANCHO MARQUÉS (Studio 54, 20:00h, 5€-8€)

LEÓN - SLOWMO (Babylon, 21:00h)

PORTILLO (VALLADOLID) – SMALL TOWN FEST, LOS DELTONOS + UNCLE SAL + EMPTY BOTTLES + THE RIFF TRUCKERS (18:30h, 12€-15€)

SALAMANCA - NON SERVIUM (Nave Bunker, 21:00h)

SALAMANCA - DANI MARTÍN (Sánchez Paraíso, 22:00h, 25-50€)

SEGOVIA - ALICE & THE WONDERS (Beat Club, 22:00h, 8€-10€)

VALLADOLID - TRIBUTO RAMMSTEIN (Porta Caeli, 21:00h, 12€-15€)

VALLADOLID - MANOLO GARCÍA (Auditorio Miguel Delibes, 21:00h, 28€-50€)

VALLADOLID - KASE.O + EL MOMO (Feria de Muestras, 20:00h, 22€)

ZAMORA – HUCKELBERRY (La Cueva del Jazz, 23:30h)

Domingo

VALLADOLID - NIÑA PASTORI (Auditorio Miguel Delibes, 21:00h, 25€-58€)

Zamora Actividades

Alicia Pérez destaca que el Teatro Ramos Carrión de Zamora acoge el domingo 6 de mayo el espectáculo 'El Mago de Oz-El Musical', que lleva ocho años de recorrido y más de 2.000 funciones. Cuenta la rocambolesca aventura de Dorothy para volver a Kansas con todas las claves del clásico, sus símbolos y sus valores, pero a su vez explora nuevos caminos para acercarse al exigente público del siglo XXI. Es una mezcla de teatro moderno con el teatro familiar, que se hace patente en la puesta en escena, que utiliza proyecciones audiovisuales y una sencilla escenografía que centra la atención en lo más importante: los actores. Será el domingo a las 17:30 horas y las entradas tienen un precio de 14 y 16 euros.

Queso Zamorano

La Denominación de Origen Protegida Queso Zamorano celebra su 25 aniversario con una exposición en el Museo Etnográfico de Castilla y León. La muestra refleja el pasado y el presente de esta tradición zamorana, que data en esta región del Duero de la época del cobre. Zamora es la primera productora de leche de oveja de España y de este sector ovino viven en la provincia aproximadamente 1.500 familias. La exposición estará en el espacio de recepción principal del Museo Etnográfico hasta el 17 de junio y la entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.

Segovia Actividades

Miguel Ángel López indica que la Sala Beat Club de Segovia presenta este sábado, 5 mayo, a las 22:00, la actuación de Alice & The Wonders, la banda formada por la cantante y compositora Alice, una de las voces más punzantes del rithm & blues de Barcelona y por Marc Bernet a la guitarra, Miguel Basteller en la batería, Luis Martín como contrabajista, Sesk Kpell con el saxo y Álex Albalá en los teclados. Su disco 'At my door' protagonizará sin duda este concierto que tiene entradas a 8 euros en venta anticipada y 10 euros en taquilla. Con un gran respeto por los clásicos, su música respira puro amor por intérpretes como Billie Holliday, Marion Harris o Lavern Baker.

Teatro del Temple

También el sábado 5 de mayo, la propuesta del teatro Juan Bravo de Segovia es una apuesta por la escena clásica, la obra de Calderón de la Barca 'La vida es sueño' con la compañía Teatro del Temple. Es teatro clásico pero en este montaje de Temple 'La vida es sueño' «es verso, es ritmo, es expresión existencial, denuncia frente al poder cruel, reflexión vital. Todo ello podemos encontrarlo aquí y ahora en lenguajes estéticos y musicales de cultura urbana. La Polonia que aparece en la obra es un mundo opresivo, cerrado, claustrofóbico al que vemos un paralelismo en determinados ámbitos contemporáneos urbanos, con sus propias leyes internas, donde la violencia se expresa en reglas de poder estrictas», explica la compañá. Los siete actores, que están permanentemente en escena, crean ese mundo casi penitenciario, donde la pertenencia o no al grupo marca la posibilidad misma de la existencia, y cuentan con un músico en escena que crea un sugerente ambiente sonoro lleno de ritmos y sonidos evocadores y con una estética en la escenografía, el vestuario y la luz que busca los claroscuros, las capuchas que cubren o descubren, los objetos multifuncionales que junto con los actores construyen cárceles o palacios, masas en movimiento o angustiosos espacios vacíos. Dirigia por Carlos Martín, la dramaturgia de esta versión es de Alfonso Plou, con producción de María López Insausti, música de Gonzalo Alonso y un elenco de actores: José Luis Esteban, Yesus Bazaan, Félix Martín, Minerva Arbués, Francisco Fraguas, Encarni Corrales y Alfonso Palomares. La función comenzará a las 20:30, con entradas a 16, 14 y 12 euros, y un precio joven de 10 euros para menores de 30 años.

Ale Hop!

El teatro auditorio municipal Gonzalo Menéndez Pidal de El Espinar presenta este sábado, 5 de mayo, a las 19:00, 'Ale Hop!', un claro referente en el teatro y la magia. Con entradas a partir de 10 euros, la propuesta une sorpresa y diversión, complicidad escénica, estética peculiar, libertad y celebración festiva, raíces circenses, misceláneas de lenguajes y géneros y una profusa creación de imágenes. Probablemente son los precursores del nuevo circo y una de las compañías más destacada en España en nuevas tendencias circenses. Por las características atípicas de una compañía de circo como es Ale Hop, por su aportación indiscutible al mundo circense a lo largo de una dilatada y excelente carrera profesional que abarca desde sus comienzos en pista de circo, a su evolución clara hacia un nuevo concepto de 'espectáculo total' fusionando magistralmente las artes de calle, el circo, teatro imaginario y performances.

Por su perseverancia y compromiso a la hora de crear compañía, producir nuevos y arriesgados espectáculos y ser parte importante en la formación de nuevos artistas que en muchos casos forman parte ya de importantes compañías y productoras europeas.

Palencia Actividades

Fernando Caballero informa de las actividades más importantes de Palencia en este fin de semana.

Sábado

Palencia. Música

Llega a Palencia el show que ha roto los esquemas del mundo de la música, Music Has No Limits (MHNL). Más de un centenar de artistas en el escenario. La alquimia de MHNL abarca todos los géneros: fusiona piezas maestras de la música clásica con funk, góspel y rap con heavy metal y sopranos interpretando grandes arias de ópera con éxitos de house. Cantantes, virtuosos de todos los instrumentos y expertos DJ's se unen en el escenario creando una gran fiesta inolvidable para la audiencia. Teatro Ortega, 19:00 y 22:00 horas.

Palencia. Catedral

El proyecto cultural La Bella Reconcida inicia el mes de mayo, que para los cristianos está dedicado a María, con una nueva visita temática, en este caso sobre la 'Iconografía de la Virgen en la catedral de Palencia'. La guía de la visita es Sandra de Arriba Cantero, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid. Su labor investigadora se ha centrado en aspectos iconográficos del arte religioso, en concreto de la figura de San José, tema de su tesis doctoral. El recorrido por el interior de la seo llevará a ver las distintas representaciones marianas, ya sea por su advocación o por su protagonismo dentro de un relato evangélico o apócrifo. Se verá la Anunciación, la Dormición de la Virgen, la Virgen Blanca, del Pópolo, la Inmaculada o la Virgen de Guadalupe, entre otras. Catedral de Palencia, 12:30 horas. Entrada general, 6 euros; con tarjeta de la catedral, 3 euros.

Palencia. Taller infantil

El Ayuntamiento de Palencia y el grupo cultural Muriel cierran este sábado el ciclo de talleres de marionetas y la representación de un cuento con los personajes que se confeccionen allí, dirigido al público infantil. Centro Cultural Antigua Cárcel 'Lecrác' (avenida de Valladolid, 26), de 12:00 a 13:00 horas.

Ampudia. Música

La tercera edición de Ampudia Apoya la Música arranca este sábado con las actuaciones de Purple Vellocet, Abrakabalkan y Gallos. Se trata de un concurso nacional organizado por el Ayuntamiento de Ampudia con la colaboración del festival Palencia Sonora. Los concierto se celebrarán en la plaza del Museo de Arte Sacro según el siguente horario:

13:00 Purple Vellocet.

13:45 Abrakabalkan.

14:30 Gallos.

Dueñas. Teatro

El Ayuntamiento de Dueñas ha organizado para este sábado la representación de la obra 'Donde terminan los sueños', que estará a cargo de la compañía Athenea. Olga es una vieja actriz dueña de un teatro a punto de ser demolido. Ella junto a su cuñada, dueña también del coliseo, viven entre telones viejos y carteles amarillentos de obras pasadas. Fabián, el que fuera acomodador del teatro, las visita de vez en cuando, recordándoles que un día fueron fuertes y que la resistencia es la única forma de entender el Arte. Aula Fray Luis de León, 20:45 horas.

Baltanás. Arte

El colectivo de artistas palentinos Artistas Independientes + (AI+) expone por cuarta vez en el Museo del Cerrato de Baltanás. La muestra tiene como título «. y seguido». Lingüísticamente un punto y seguido significa que acaba una oración y el texto continúa en la misma línea. Y eso es precisamente lo que quiere expresar el grupo, que ha acabado una etapa con unos integrantes y que el grupo éste continúa en la misma línea de apuesta por la creación artística en la región pero con nuevos fichajes. La exposición contará con obras de Alfredo García Andrés, José Ramón Juez Cabañes, Jesús Salán Pelayo, Paulino Mena Nieto, Adolfo Revuelta, Gonzalo Páramo, María José Amor Rojo y Susana García Cruz. Museo del Cerrato castellanos, 17:00 horas.

Domingo

Palencia. Cine

Nueva sesión de la proyección de los cortometrajes de la Muestra de Cine Internacional de Palencia que optan al premio Javier Santos a la mejor banda sonora, acto organizado en colaboración con el festival. Bar Universonoro (calle San Juan de Dios, 3). 21:00 horas. Entrada libre.